EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Кремль начал кампанию по сохранению власти Орбана

2 минуты чтения 17:28

Кремль запустил кампанию по дезинформации в венгерских соцсетях с целью поддержать партию премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» на выборах 12 апреля. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет Financial Times.

По данным газеты, план по укреплению «Фидес» разработало «Агентство социального проектирования» — российская медиа-консалтинговая компания, связанная с Кремлем и находящаяся под западными санкциями. Отмечается, что документ, который был одобрен администрацией Владимира Путина, предусматривает «разработанные в России и размещаемые влиятельными венграми» сообщения, мемы, инфографики, видеоролики и короткие истории. 

В российском плане Орбана представили как «единственного кандидата, способного сохранить суверенитет Венгрии и вести переговоры с мировыми лидерами на равных», отмечает Financial Times. Кампания, как сообщается, ставит целью противопоставить Орбана его главному сопернику Петеру Мадьяру, которого назвали «марионеткой Брюсселя без внешней поддержки». Орбан при этом позиционируется как «сильный лидер с друзьями по всему миру».

В преддверии выборов Мадьяр стал самым «серьезным претендентом на свержение Орбана», пишет Financial Times. Отмечается, что в новой кампании Кремля предусматриваются конкретные «информационные атаки» против Мадьяра и его партии «Тиса». Авторы плана хотят показать партию, как раздираемую «некомпетентностью, расколом и тайными планами», а самого Мадьяра — как «марионетку ЕС», сообщает газета.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

При этом в России отрицают любое вмешательство Кремля в выборы в Венгрии. «Россия лишь хочет обеспечить продолжение нормальных двусторонних отношений и развитие взаимовыгодного сотрудничества», — заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил газете, что журналисты, «скорее всего, сделали ошибочные выводы, основываясь на фейках». «К сожалению, это часто происходило в последние годы. Даже в серьезных публикациях», — сказал он.

Ранее независимое издание VSquare сообщило, что Москва направила в Будапешт трех офицеров российской военной разведки ГРУ для влияния на парламентские выборы. По информации источников, операцией курирует первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали