СМИ: Кремль начал кампанию по сохранению власти Орбана

Кремль запустил кампанию по дезинформации в венгерских соцсетях с целью поддержать партию премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» на выборах 12 апреля. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет Financial Times.

По данным газеты, план по укреплению «Фидес» разработало «Агентство социального проектирования» — российская медиа-консалтинговая компания, связанная с Кремлем и находящаяся под западными санкциями. Отмечается, что документ, который был одобрен администрацией Владимира Путина, предусматривает «разработанные в России и размещаемые влиятельными венграми» сообщения, мемы, инфографики, видеоролики и короткие истории.

В российском плане Орбана представили как «единственного кандидата, способного сохранить суверенитет Венгрии и вести переговоры с мировыми лидерами на равных», отмечает Financial Times. Кампания, как сообщается, ставит целью противопоставить Орбана его главному сопернику Петеру Мадьяру, которого назвали «марионеткой Брюсселя без внешней поддержки». Орбан при этом позиционируется как «сильный лидер с друзьями по всему миру».

В преддверии выборов Мадьяр стал самым «серьезным претендентом на свержение Орбана», пишет Financial Times. Отмечается, что в новой кампании Кремля предусматриваются конкретные «информационные атаки» против Мадьяра и его партии «Тиса». Авторы плана хотят показать партию, как раздираемую «некомпетентностью, расколом и тайными планами», а самого Мадьяра — как «марионетку ЕС», сообщает газета.

При этом в России отрицают любое вмешательство Кремля в выборы в Венгрии. «Россия лишь хочет обеспечить продолжение нормальных двусторонних отношений и развитие взаимовыгодного сотрудничества», — заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил газете, что журналисты, «скорее всего, сделали ошибочные выводы, основываясь на фейках». «К сожалению, это часто происходило в последние годы. Даже в серьезных публикациях», — сказал он.

Ранее независимое издание VSquare сообщило, что Москва направила в Будапешт трех офицеров российской военной разведки ГРУ для влияния на парламентские выборы. По информации источников, операцией курирует первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко.