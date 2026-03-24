СМИ: родителям школьников начали рассказывать об «опасности VPN» ради установки Max

2 минуты чтения 17:06

В школах Чувашии родителям учеников начали рассказывать «откровенные страшилки об опасности использования VPN» и под этим предлогом призывать к установке мессенджера Max. Об этом сообщил региональный проект «Сердитая Чувашия».

По его данным, родителей собирают на общешкольные собрания и там объясняют, что использование VPN якобы связано с рисками для безопасности детей, поэтому необходимо перейти в Max как «официальную» платформу для коммуникации. При этом установка приложения фактически подается как обязательная.

Ранее, как сообщала «Сердитая Чувашия», похожие требования предъявляли студентам Чувашского государственного университета. По информации проекта, учащихся призывали зарегистрироваться в Max под угрозой введения дополнительных очных занятий по субботам. А тем, кто установил мессенджер, обещали дистанционное обучение. В учебных чатах кураторы якобы писали, что будут контролировать регистрацию студентов в приложении и отслеживать их участие в протестных акциях. 

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

Сообщения о принуждении к установке Max ранее появлялись и в других регионах России. А несколько недель назад Минпросвещения отчиталось об успешном переводе всех школьных чатов в госмессенджер. 

«Все школы у нас перешли на национальный мессенджер Max, уже более 20 миллионов учителей и школьников. Это защищенный мессенджер, здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем», — заявил на встрече с Владимиром Путиным глава ведомства Сергей Кравцов. Он пояснил, что одна из причин перевода школьников в Max — это стремление «защитить ребят от деструктивного контента».

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
