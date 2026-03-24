СМИ: родителям школьников начали рассказывать об «опасности VPN» ради установки Max

В школах Чувашии родителям учеников начали рассказывать «откровенные страшилки об опасности использования VPN» и под этим предлогом призывать к установке мессенджера Max. Об этом сообщил региональный проект «Сердитая Чувашия».

По его данным, родителей собирают на общешкольные собрания и там объясняют, что использование VPN якобы связано с рисками для безопасности детей, поэтому необходимо перейти в Max как «официальную» платформу для коммуникации. При этом установка приложения фактически подается как обязательная.

Ранее, как сообщала «Сердитая Чувашия», похожие требования предъявляли студентам Чувашского государственного университета. По информации проекта, учащихся призывали зарегистрироваться в Max под угрозой введения дополнительных очных занятий по субботам. А тем, кто установил мессенджер, обещали дистанционное обучение. В учебных чатах кураторы якобы писали, что будут контролировать регистрацию студентов в приложении и отслеживать их участие в протестных акциях.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

Сообщения о принуждении к установке Max ранее появлялись и в других регионах России. А несколько недель назад Минпросвещения отчиталось об успешном переводе всех школьных чатов в госмессенджер.

«Все школы у нас перешли на национальный мессенджер Max, уже более 20 миллионов учителей и школьников. Это защищенный мессенджер, здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем», — заявил на встрече с Владимиром Путиным глава ведомства Сергей Кравцов. Он пояснил, что одна из причин перевода школьников в Max — это стремление «защитить ребят от деструктивного контента».