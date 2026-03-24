Пенсионерка напала на школьницу на перекрестке и стала ее душить

В Самаре пожилая женщина внезапно напала на 10-летнюю девочку, переходившую улицу, и стала ее душить. Теперь пострадавшая боится ходить в школу одна. Об этом мать школьницы рассказала газете «Комсомольская правда Самара».

По ее словам, инцидент произошел 20 марта на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. В тот день ее дочь-школьница возвращалась с подругой домой после уроков. Девочка перешла улицу, когда в какой-то момент пожилая женщина «в синей куртке до колена» внезапно развернулась, набросилась на школьницу и стала ее душить. Также внезапно она ее отпустила и ушла в сторону Московского шоссе.

В тот же день пострадавшая обратилась с матерью в местную поликлинику. Врачи осмотрели пациентку и выдали справку «по факту физического нападения со стороны неизвестной пожилой женщины». На фотографии, которую она передала журналистам, видно, что у ребенка осталась на шее царапина. По словам матери школьницы, охранник поликлиники рассказал ей, что эта же пенсионерка ранее напала на другого ребенка рядом со входом в медучреждение.

После случившегося мать пострадавшей также обратилась в полицию. Силовики составили заявление и опросили школьницу, однако с тех пор новостей от них не поступало, утверждает женщина.

«Дочь физически чувствует себя нормально, но в школу теперь боится ходить одна. Мне придется ее провожать и забирать», — рассказала она.

Ранее в городе Дербент сотрудник охраны местной школы напал с ножом и ударил им в шею ученика, который закидал его снежками. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где ему наложили швы.

«По имеющейся информации, группа подростков неподалеку от школы №17 закидала снежками пожилого мужчину, после чего он нанес ножевое ранение одному из юношей. Мужчина 75 лет, работающий в частном охранном предприятии, задержан сотрудниками полиции», — сообщил глава пресс-службы городской администрации Тельман Раджабов.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидцев писал, что охранник в тот день, вероятно, был нетрезвым.