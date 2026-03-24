Австралия сообщила о «выдающихся результатах» применения MDMA в психиатрии

В Австралии — первой стране, разрешившей психиатрам назначать MDMA для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), — врачи объявили о «выдающихся» результатах терапии. Об этом сообщает The New York Times.

По словам специалистов, более половины пациентов, получивших психоактивное вещество в сочетании с психотерапией, сообщили о значительном облегчении симптомов. При этом регулятор не зафиксировал серьезных побочных эффектов среди почти 200 человек, прошедших лечение в рамках программы.

«По сравнению с традиционными методами лечения результаты, которые мы наблюдаем на сегодняшний день при терапии с использованием MDMA, оказались выдающимися», — заявил психиатр из Сиднея Ранил Гуневардене, который пролечил более 40 пациентов.

Несмотря на положительные результаты, доступ к терапии остается ограниченным. Средняя стоимость курса, включающего до трех сеансов приема препарата и около 40 часов психотерапевтического сопровождения, составляет примерно 20 тысяч долларов. При этом назначать MDMA имеют право менее 50 психиатров на всю страну с населением около 28 миллионов человек.

Организация Mind Medicine Australia призывает власти смягчить требования к назначению терапии и расширить круг пациентов, которые могут ее получить. Сейчас лечение доступно только людям, которым не помогли стандартные психиатрические методы.

Предварительные результаты программы уже привлекли внимание страховых компаний. В частности, крупнейшая частная страховая компания страны Medibank и Министерство по делам ветеранов согласились покрывать расходы на терапию с использованием MDMA и псилоцибина.

При этом долгосрочная эффективность терапии пока остается предметом изучения, отмечает NYT. Психиатр Пол Фицджеральд из Австралийский национальный университет отметил, что ключевым вопросом остается устойчивость эффекта лечения. По его словам, первые наблюдения показывают, что улучшения у пациентов после терапии MDMA могут сохраняться дольше, чем после лечения псилоцибином.

Метод терапии с использованием MDMA начал развиваться еще в 1970-е годы, когда психотерапевты в США применяли вещество для работы с травматическими воспоминаниями пациентов. В 1985 году препарат запретили, и исследования почти прекратились, однако спустя десятилетия интерес к нему возобновился благодаря клиническим испытаниям, в том числе проектам организации Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. В 2023 году Австралия стала первой страной, разрешившей психиатрам назначать MDMA пациентам с ПТСР вне клинических испытаний.