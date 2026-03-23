Врачи оценили модный в соцсетях «здоровый шот»

2 минуты чтения 18:44 | Обновлено: 18:51

В соцсетях набирает популярность новый ЗОЖ-тренд. Блогеры пьют смесь оливкового масла и лимонного сока, утверждая, что такой «шот» улучшает пищеварение, очищает организм и делает кожу более сияющей. Журналисты The Guardian выяснили у экспертов, действительно ли этот напиток полезен для здоровья.

По словам диетологов, научные данные подтверждают пользу прежде всего оливкового масла, а не самой смеси. Оно содержит мононенасыщенные жиры, способствующие снижению уровня «плохого» холестерина, а также полифенолы, растительные антиоксиданты с противовоспалительным действием. Например, в составе средиземноморской диеты регулярное употребление оливкового масла связывают со снижением риска инфаркта и инсульта примерно на 25%.

При этом столовая ложка лимонного сока обеспечивает лишь около 6% суточной нормы витамина C, поэтому его вклад в предполагаемый эффект напитка невелик, отмечают специалисты. Они также подчеркивают, что употреблять эти ингредиенты отдельно менее полезно, чем добавлять их в овощной салат. Дело в том, что оливковое масло помогает усваивать жирорастворимые антиоксиданты, а витамин C способствует усвоению железа из растительной пищи.

Утверждения о том, что такой напиток заметно улучшает состояние кожи, убедительных научных подтверждений также не имеют. Дерматологи отмечают, что значительно больший эффект дают наружные средства с витамином C и другими активными компонентами, чем подобные «оздоровительные шоты».

В то же время оливковое масло в целом способно облегчать запоры, а лимонный сок способен стимулировать выработку желудочного сока и ускорять переваривание пищи. Однако избыток кислоты иногда вызывает боли в животе и усиливает кислотный рефлюкс.

Кроме того, специалисты предупреждают, что людям с заболеваниями желчного пузыря, нарушениями усвоения жиров или хроническими заболеваниями кишечника следует относиться к этому тренду с осторожностью. Перед регулярным употреблением смеси рекомендуется проконсультироваться с врачом и тем, кто принимает препараты, влияющие на свертываемость крови или уровень сахара. В целом эксперты считают этот тренд относительно безопасным, но не видят оснований рассматривать его как эффективный способ «детоксикации» организма.

