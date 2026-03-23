Уровень счастья зумеров связали с соцсетями

Представители поколения Z становятся все более несчастными из-за социальных сетей. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на исследование Центра изучения благополучия при Оксфордском университете, подготовленное к публикации доклада World Happiness Report 2026.

Выяснилось, что за последнее десятилетие оценки удовлетворенности жизнью среди людей младше 25 лет в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии снизились почти на один пункт по шкале от 0 до 10. При этом в большинстве других регионов мира уровень благополучия молодежи за тот же период, наоборот, вырос.

Авторы доклада называют одной из возможных причин этого активное использование социальных сетей, особенно среди девушек. В международном опросе 15-летних подростков почти из 50 стран более интенсивное использование соцсетей оказалось связано со значительным снижением уровня благополучия. При этом исследователи отмечают, что влияние зависит от конкретных платформ, способов их использования и времени, проводимого онлайн.

По оценке исследователей, подростки в среднем проводят в социальных сетях около 2,5 часа в день. При этом наивысший уровень благополучия зафиксирован у тех, кто пользуется ими менее часа в сутки. Этот показатель оказался даже выше, чем у тех, кто вовсе не использует социальные сети.

Директор центра Ян-Эммануэль Де Нев отметил, что связь между соцсетями и психологическим состоянием сложнее, чем простая зависимость от экранного времени. По его словам, многое зависит от того, какими платформами пользуются люди, как именно они их используют и сколько времени проводят онлайн. Так, интенсивное использование соцсетей связано с более низким уровнем удовлетворенности жизнью, однако и полный отказ от них может лишать пользователей части положительных эффектов цифрового общения.

В докладе также говорится, что на ощущение счастья еще сильнее влияют социальные связи и чувство принадлежности. Исследователи предполагают, что цифровое общение может частично вытеснять личные контакты, которые играют ключевую роль в формировании благополучия.