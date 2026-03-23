Путина назвали главной причиной массовой иммиграции в Европу

Владимир Путин является «главной движущей силой» миграции в Европу, поскольку на протяжении последнего десятилетия он участвовал в разжигании конфликтов, что и привело к нынешнему кризису. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер.

«За этими крупными миграционными потоками всегда стоит Путин. Это всегда Владимир Путин», — заявил он.

Бруннер напомнил, что на протяжении всей гражданской войны в Сирии, разразившейся в 2011 году, Путин оказывал поддержку своему коллеге Башару аль-Асаду. Сирийская гражданская война стала причиной миграционного кризиса в Европе в 2015–2016 годах. Именно тогда более двух миллионов запросили убежище на европейском континенте. Помимо военной поддержки, Путин также позволил Асаду бежать в Россию в конце 2024 года.

Вторая волна миграции в Европу случилась после полномасштабного вторжения России в Украину, отметил Брунер. За последние четыре года около 4,3 миллиона украинцев получили временную защиту в ЕС.

«Что касается текущей войны в Иране, даже если она не была начата Россией, Владимир Путин поддерживал режим там. Поэтому он фактически является главной движущей силой миграции в сторону Европы», — подчеркнул комиссар ЕС.

Ранее премьер-министры Дании и Италии призвали Европейскую комиссию изучить механизмы, которые в случае «внезапных масштабных миграционных потоков в сторону ЕС» позволили бы «запустить аварийный тормоз». По словам Брунера, речь идет о закрытии границ стран-членов блока в случае возникновения угроз их безопасности.

«Мы воспринимаем такие запросы от государств-членов очень серьезно. «Мы действительно должны рассмотреть эту возможность. То, что государства-члены просят нас сделать, мы делаем», — сказал он.

Бруннер отметил, что сегодня ЕС «намного лучше подготовлен, чем десять лет назад». Это произошло благодаря новым процедурам предоставления убежища и биометрическим проверкам на границе, подчеркнул он.

Ранее правозащитные организации, в том числе Amnesty International, резко раскритиковали Польшу за приостановку приема заявлений на убежище на беларусской границе. По словам правозащитников, это «не соответствует международному праву».