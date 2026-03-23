Названы лучшие комедийные сериалы всех времен

2 минуты чтения 18:11 | Обновлено: 18:17
Издание Collider опубликовало рейтинг лучших комедийных сериалов всех времен. Он составлен на основе пользовательских оценок площадки IMDb. В первую десятку вошли проекты разных эпох, от британской телевизионной классики до современных стриминговых хитов.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

Десятое место занял британский ситком «Отель “Фолти Тауэрс”» (Fawlty Towers, 1975–1979) с Джоном Клизом в роли эксцентричного владельца гостиницы, чьи попытки сохранить репутацию заведения постоянно оборачиваются комичными провалами. На девятой строчке расположилась подростковая драмеди «Хулиганы и ботаны» (Freaks and Geeks, 1999–2000), ставшая культовой благодаря реалистичному и ироничному изображению школьной жизни. На восьмом месте — «Умерь свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm, 2000–2024), сатирический сериал о сценаристе и соавторе ситкома «Сайнфелд» Ларри Дэвиде, который играет в нем комическую версию самого себя и постоянно попадает в неловкие ситуации.

Седьмую позицию заняла анимационная трагикомедия «Конь БоДжек» (BoJack Horseman, 2014–2020), в которой история бывшей телезвезды сочетается с темами депрессии, зависимости и кризиса идентичности. Шестое место занял самый продолжительный ситком в истории американского телевидения о группе аморальных владельцев бара, постоянно попадающих в абсурдные и незаконные ситуации, — «В Филадельфии всегда солнечно» (It’s Always Sunny in Philadelphia, выходит с 2005 года по настоящее время).

Пятое место — у сериала «Друзья» (Friends, 1994–2004), повествующем о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке и ставшем одним из самых популярных ситкомов в истории телевидения. На четвертой строчке оказались «Наследники» (Succession, 2018–2023), сатирическая история борьбы членов медиадинастии за власть внутри семейной корпорации.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

Третье место занял классический ситком «Сайнфелд» (Seinfeld, 1989–1998), построенный на повседневных абсурдных ситуациях из жизни нью-йоркских друзей. Вторую строчку занял анимационный сериал «Рик и Морти» (Rick and Morty, с 2013 года) о межгалактических приключениях ученого-циника и его внука.

И, наконец, первое место в рейтинге досталось сериалу «Офис» (The Office, 2005–2013) — это американская адаптация британского шоу о буднях сотрудников региональной компании, получившая высокие оценки зрителей благодаря сочетанию документального стиля съемки и абсурдного офисного юмора. Всего в рейтинг Collider включены 40 проектов.

Фото:«Конь БоДжек»

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
