Названы лучшие комедийные сериалы всех времен

Издание Collider опубликовало рейтинг лучших комедийных сериалов всех времен. Он составлен на основе пользовательских оценок площадки IMDb. В первую десятку вошли проекты разных эпох, от британской телевизионной классики до современных стриминговых хитов.

Десятое место занял британский ситком «Отель “Фолти Тауэрс”» (Fawlty Towers, 1975–1979) с Джоном Клизом в роли эксцентричного владельца гостиницы, чьи попытки сохранить репутацию заведения постоянно оборачиваются комичными провалами. На девятой строчке расположилась подростковая драмеди «Хулиганы и ботаны» (Freaks and Geeks, 1999–2000), ставшая культовой благодаря реалистичному и ироничному изображению школьной жизни. На восьмом месте — «Умерь свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm, 2000–2024), сатирический сериал о сценаристе и соавторе ситкома «Сайнфелд» Ларри Дэвиде, который играет в нем комическую версию самого себя и постоянно попадает в неловкие ситуации.

Седьмую позицию заняла анимационная трагикомедия «Конь БоДжек» (BoJack Horseman, 2014–2020), в которой история бывшей телезвезды сочетается с темами депрессии, зависимости и кризиса идентичности. Шестое место занял самый продолжительный ситком в истории американского телевидения о группе аморальных владельцев бара, постоянно попадающих в абсурдные и незаконные ситуации, — «В Филадельфии всегда солнечно» (It’s Always Sunny in Philadelphia, выходит с 2005 года по настоящее время).

Пятое место — у сериала «Друзья» (Friends, 1994–2004), повествующем о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке и ставшем одним из самых популярных ситкомов в истории телевидения. На четвертой строчке оказались «Наследники» (Succession, 2018–2023), сатирическая история борьбы членов медиадинастии за власть внутри семейной корпорации.

Третье место занял классический ситком «Сайнфелд» (Seinfeld, 1989–1998), построенный на повседневных абсурдных ситуациях из жизни нью-йоркских друзей. Вторую строчку занял анимационный сериал «Рик и Морти» (Rick and Morty, с 2013 года) о межгалактических приключениях ученого-циника и его внука.

И, наконец, первое место в рейтинге досталось сериалу «Офис» (The Office, 2005–2013) — это американская адаптация британского шоу о буднях сотрудников региональной компании, получившая высокие оценки зрителей благодаря сочетанию документального стиля съемки и абсурдного офисного юмора. Всего в рейтинг Collider включены 40 проектов.