СМИ: чиновников обяжут использовать Max

2 минуты чтения 14:32

Российских чиновников планируют законодательно обязать пользоваться государственным мессенджером Max, сообщает Forbes.

Такое требование содержится в обновленной версии второго пакета антимошеннических поправок к законодательству, с которой ознакомились журналисты.

Согласно документу, использование мессенджера станет обязательным для рабочих коммуникаций государственных служащих, а также для взаимодействия с гражданами. При этом исключение предусмотрено для случаев, когда информирование осуществляется через официальные государственные информационные системы или при публикации сведений о деятельности государственных органов.

Поправки входят во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. В первом чтении соответствующие инициативы были приняты 10 февраля, сейчас документ готовится ко второму чтению. Нововведение предполагает внесение изменений в закон о создании государственной информационной системы «Антифрод». В случае окончательного принятия нормы могут вступить в силу уже в сентябре текущего года.

Ранее о том, что часть чиновников не спешит устанавливать национальный мессенджер, сообщала журналистка Фарида Рустамова в своем телеграм-канале Faridaily. По данным ее источников, некоторые представители госструктур приобретают отдельные телефоны и СИМ-карты для установки приложения, поскольку опасаются возможного контроля и слежки.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сказал Forbes, что переход на национальный мессенджер не вызовет серьезных сложностей. По его оценке, на платформу «легко перейдет до 90% чиновников», а сообщения о массовом избегании сервиса он назвал преувеличенными. Клименко отметил, что многие государственные служащие уже зарегистрированы в приложении и, как правило, пользователи не склонны активно использовать сразу несколько мессенджеров.

В то же время источник Forbes, близкий к Министерству цифрового развития России, выразил сомнение в эффективности нововведения. По его мнению, часть чиновников может игнорировать требование, поскольку на данный момент документ не предусматривает ответственности за его неисполнение. В пресс-службе мессенджера Max от комментариев по поводу инициативы отказались.

