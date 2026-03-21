ФБР обвинило Россию во взломе аккаунтов американских политиков и военных

Федеральное бюро расследований США смогло выявить связанных с российскими властями хакеров, которые взламывают аккаунты высокопоставленных американских военных и политиков в мессенджерах. Об этом глава ведомства Кэш Пател написал на своей странице в соцсети X.

«Эта кампания нацелена на лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, включая действующих и бывших чиновников правительства США, военнослужащих, политических деятелей и журналистов», — говорится в сообщении.

Глава ФБР предупредил, что хакерам уже удалось получить доступ к тысячам аккаунтов, благодаря чему они могли «просматривать сообщения и списки контактов, отправлять сообщения от имени жертвы и проводить дополнительные фишинговые атаки».

США не впервые обвиняют Россию в проведении кибератак. Так, летом 2021 года национальный комитет Республиканской партии США сообщил журналистам, что его компьютерные сети подверглись атаке российских хакеров. Как сообщалось, попытку взлома совершили члены хакерской группировки APT29 или Cozy Bear, которую в США связывают со Службой внешней разведки России. В то же время глава аппарата сотрудников комитета партии Ричард Уолтерс тогда заверил, что хакерам не удалось получить доступ к их данным.

Спикер Кремля Дмитрий Песков категорически отрицал причастность России к этой атаке, а посольство России в Вашингтоне назвало эти обвинения голословными.

9 марта о начале российскими спецслужбами масштабной кампании по взлому аккаунтов в мессенджерах, принадлежащих чиновникам, журналистам и военным, заявили представители Служб общей и военной разведки Нидерландов. При этом они уточнили, что «вероятно, российские хакеры получили доступ к конфиденциальной информации».