ФБР обвинило Россию во взломе аккаунтов американских политиков и военных

2 минуты чтения 16:31

Федеральное бюро расследований США смогло выявить связанных с российскими властями хакеров, которые взламывают аккаунты высокопоставленных американских военных и политиков в мессенджерах. Об этом глава ведомства Кэш Пател написал на своей странице в соцсети X.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

«Эта кампания нацелена на лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, включая действующих и бывших чиновников правительства США, военнослужащих, политических деятелей и журналистов», — говорится в сообщении.

Глава ФБР предупредил, что хакерам уже удалось получить доступ к тысячам аккаунтов, благодаря чему они могли «просматривать сообщения и списки контактов, отправлять сообщения от имени жертвы и проводить дополнительные фишинговые атаки».

США не впервые обвиняют Россию в проведении кибератак. Так, летом 2021 года национальный комитет Республиканской партии США сообщил журналистам, что его компьютерные сети подверглись атаке российских хакеров. Как сообщалось, попытку взлома совершили члены хакерской группировки APT29 или Cozy Bear, которую в США связывают со Службой внешней разведки России. В то же время глава аппарата сотрудников комитета партии Ричард Уолтерс тогда заверил, что хакерам не удалось получить доступ к их данным.

Спикер Кремля Дмитрий Песков категорически отрицал причастность России к этой атаке, а посольство России в Вашингтоне назвало эти обвинения голословными.

9 марта о начале российскими спецслужбами масштабной кампании по взлому аккаунтов в мессенджерах, принадлежащих чиновникам, журналистам и военным, заявили представители Служб общей и военной разведки Нидерландов. При этом они уточнили, что «вероятно, российские хакеры получили доступ к конфиденциальной информации».

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
