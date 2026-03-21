EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

«АвтоВАЗ» захотел продавать «подписку» на свои машины

2 минуты чтения 14:00

Российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ» рассматривает возможность введения платной подписки на свою продукцию. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление компании.

Ранее о таких планах компании рассказал автоэксперт Артем Самородов, который посетил дилерскую конференцию «АвтоВАЗа». По его словам, концерн разработал альтернативный вариант покупки своих автомобилей, а именно платную подписку. 

Самородов также опубликовал слайд из презентации, на котором видно, что «подписка» на Lada Vesta будет стоить 44 тысячи рублей в месяц или около 1500 рублей в день. Как сообщалось, договор аренды можно будет заключить на 12 месяцев, а проехать на машине — 33 тысячи километров в год. 

Автоэксперт добавил, что управлять арендованным автомобилем смогут до трех водителей. Кроме того, «подписка» будет включать ОСАГО, КАСКО, техобслуживание и сезонную смену шин.

В конце февраля директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин во время выступления на форуме ForAuto заявил, что первые два месяца 2026 года стали худшими для российского авторынка за последние 20 лет. Он также отметил, что прогнозы концерна на 2026 год оказались слишком оптимистичными, а реальные показатели — значительно хуже ожидаемых.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует продать в 2026 году 400 тысяч автомобилей — для этого компания должна реализовывать более 33 тысяч машин в месяц. Между тем в январе объем продаж составил лишь 19,6 тысячи машин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали