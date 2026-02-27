EN
Экономика

Крупнейший автоконцерн России пожаловался на рекордное падение авторынка

2 минуты чтения 11:40

Директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин во время выступления на форуме ForAuto заявил, что первые два месяца нового года стали худшими для российского авторынка за последние 20 лет. Об этом пишет «Интерфакс».

Костромин признал, что прогнозы «АвтоВАЗа» на 2026 год оказались излишне оптимистичными, а реальные показатели сейчас значительно хуже ожидаемых. При корректировке методики расчета данные окажутся еще пессимистичнее. 

Ранее президент автоконцерна Максим Соколов заявлял, что «АвтоВАЗ» уже снизил план продаж в феврале на 15%. При этом компания, по словам Соколова, не справлялась и с достижением такого показателя.

Тогда мужчина заявлял, что концерн рассчитывает продать в феврале более 20 тысяч автомобилей несмотря на то, что в январе реализовать удалось только 19,6 тысячи машин. При этом «АвтоВАЗ» ожидает, что в 2026 году сможет продать примерно на 9% машин больше год к году. 

Сейчас же Костромин заявил, что рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей может «оживиться» во втором полугодии — но даже при соблюдении этого условия показатели смогут лишь повторить числа, зафиксированные в 2025 году. 

При этом показатели продаж «АвтоВАЗ» снижаются значительно сильнее, чем в среднем по рынку. «Автостат» отмечал, что продажи новых автомобилей в России в январе 2026 года снизились на 9,5% год к году. Спрос же на продукцию «АвтоВАЗа» упал на 29%.

Показатели января 2025 года при этом в отрасли считали неудачными. Сам «АвтоВАЗ» планирует продать 400 тысяч автомобилей в 2026 году — для этого концерн должен реализовывать более 33 тысяч машин в месяц.

