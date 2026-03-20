Общество

Женщина засудила запугивающих ее коллекторов

2 минуты чтения 19:46

Сотрудники профессионального коллекторского агентства запугивали жительницу Подмосковья, потому что она просрочила оплату по задолженности. Тогда женщина обратилась за помощью в отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«С целью защиты прав и законных интересов обратившейся гражданки должностные лица Главного управления провели административное расследование и установили, что взаимодействие с заявительницей осуществляли сотрудники кредитной организации, которые представляясь судебными приставами», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства отметила, что в отношении жительницы Подмосковья отсутствовали исполнительные производства по уплате задолженности. Тем самым кредитор, по данным Главного управления, оказывал психологическое давление на должницу и вводил ее в заблуждение.

В ходе административного расследования также были выявлены отягчающие обстоятельства. Данное коллекторское агентство уже привлекалось к административной ответственности за незаконные запугивания должников.

Тогда, как пишет пресс-служба ведомства, коллекторов признали виновными в нарушении прав и законных интересов физических лиц по возврату просроченной задолженности (часть 1 статьи 14.57 КоАП). В отношении агентства назначили наказание в виде штрафа в размере 80  тысяч рублей.

Ранее стало известно, что коллекторы в России выкупили рекордный за последние три года объем просроченных долгов у микрофинансовых организации. Речь идет о сумме в 113,4 миллиарда рублей — это на 27,4% больше, чем в 2024 году. 

