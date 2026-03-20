Аналитик предсказал «судный день» для мировой энергетики

Руководитель исследовательского отдела аналитической компании MST Marquee Сол Кавоник рассказал британскому изданию The Times, что мир «уверенно движется к сценарию катастрофического газового кризиса» из-за атак Ирана на крупнейший в мире завод по производству СПГ и по территории Персидского залива.

Государственная компания Qatar Energy заявила, что из-за атак экономика страны потеряет 20 миллиардов долларов за год, а на восстановление поставок газа потребуется до пяти лет, что повлияет на поставки на рынки Европы и Азии.

«Эти неоправданные и бессмысленные атаки были не просто нападением на государство Катар, а нападением на глобальную энергетическую безопасность и стабильность», — заявил исполнительный директор Qatar Energy и министр энергетики страны Саад аль-Кааби.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

По мнению Кавоника, перебои в поставках СПГ могут продлиться месяцы или даже годы после окончания войны, в зависимости от того, сколько времени потребуется для устранения последствий.

Глава отдела глобальной экономики в британской компании Schroders, занимающейся управлением активами, добавил, что у него сложилось впечатление, что мировые рынки были готовы «к относительно кратковременному ценовому шоку, а не к затяжному кризису».

The Times отмечает, что война в Иране привела к скачку цен на нефть. Так, накануне они поднялись до 119 долларов за баррель нефти марки Brent, что почти вдвое выше цены в начале года.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке грозит острым голодом десяткам миллионов человек по всему миру, если война в Иране продолжится до июня. В этом случае без доступа к продовольствия могут остаться 45 миллионов человек.