Названы отрасли с самыми высокими темпами роста зарплат в России

Сфера искусств и развлечений стала отраслью с самым высоким темпом ростом зарплат в России в 2025 году, в среднем здесь они выросли на 56%. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Аналитики считают, что темпы роста зарплат в данной сфере связаны с повышенным спросом на специалистов, способных создавать качественный контент, который затем можно будет использовать в коммерческих проектах. Средняя зарплата в отрасли достигла 79,75 тысячи рублей в месяц.

При этом желающим работать в сфере искусств и развлечений следует быть готовым к неравномерности распределения уровней зарплаты между представителями различных профессий, а также к тому, что сумма выплат зависит от формы занятости. Больше других зарплаты в отрасли выросли у маркетологов (24% год к году) и у видеомонтажеров (11%).

Следующей отраслью по темпам роста зарплат в прошлом году стала сфера гостиничного бизнеса, здесь они выросли в среднем на 46% и достигли 85 тысяч в месяц. Основная причина роста — развитие внутреннего туризма. Работодатели увеличили зарплату горничных в среднем на 17%, хостес на 14%.

В тройку лидеров по темпам роста зарплат вошла также отрасль траспортного машиностроения, здесь они выросли в среднем на 43% и превысли 130 тысяч рублей. РБК отмечает, что самый заметный рост наблюдается у представителей рабочих специальностей — гальваников (рост на 52%) и у аппаратчиков, занимающихся технологическими процессами в обработке металлов (48%).

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил россиян о прекращении роста зарплат. Депутат заявил, что в 2026 году зарплаты в России вырастут в среднем на 1-2%. Рост около 10%, по мнению Панеша, будет наблюдаться лишь в отдельных отраслях — IT-сфере и оборонно-промышленном комплексе.