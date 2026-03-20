Россиянин создал «пейджер» для доступа к Telegram в обход блокировок

Российский инженер, автор телеграм-канала «Техно Минималист» Игорь Федоров, разработал компактное устройство, внешне похожее на пейджер из 90-х, которое позволяет читать сообщения и посты в Telegram без сотовой связи. Об этом разработчик рассказал в своем телеграм-канале.

«Ну что, телеграм работает? У меня в центре по сотовой уже пару месяцев нет. Была идея прокинуть телеграм-сообщения и чтение каналов через радиосвязь. Меш-сети сейчас набирают популярность, вот и решил попробовать», — написал Федоров.

Основу миниатюрного переносного устройства составляет одноплатный компьютер Raspberry Pi. Предположительно, речь идет о модели Pi Zero 2 W со встроенным Wi-Fi, выяснил CNews. Система состоит из двух частей: один модуль остается дома и выполняет роль сервера, а второй — переносной с экраном, который используется для чтения сообщений.

По словам разработчика, устройство работает следующим образом — домашний модуль подключается к Telegram через интернет и получает данные через библиотеку Telethon, а затем они передаются на переносное устройство по радиоканалу через сеть Meshtastic. Обратная связь работает по тому же принципу: команды с «пейджера» отправляются домой, где обрабатываются и передаются в Telegram.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

Из-за ограничений связи устройство поддерживает только текстовый формат, то есть без изображений, видео и аудио. Сообщения автоматически упрощаются, переводятся в транслит и разбиваются на части, чтобы снизить нагрузку на канал передачи данных.

Сейчас к устройству «привязано» несколько Telegram-каналов, которые в автоматическом режиме считываются через личный аккаунт Федорова.

Реально сложный тест про «Оскар» Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты Интернет и мемы 2 минуты чтения

«Посты кэшируются и ждут запроса. Потом могу обновлять когда надо — можно по таймеру, можно вручную. Можно и личные сообщения получать автоматом. Короче, возможностей много», — утверждает разработчик.

В разговоре с CNews Федоров рассказал, что в будущем он планирует разработать более продвинутую версию устройства. «В планах, мини текстовая версия, прям в стиле старых пейджеров, и написание быстрых ответов уже из памяти. С большим экраном и 5 кнопками. И вторая версия уже продвинутая, с клавиатурой и экраном. И вот тут уже можно голосом набирать текст, и даже картинку с одной стороны переводить в текст, а с другой ее снова генерировать», — поделился он.

При этом автор подчеркнул, что проект носит экспериментальный характер и не предназначен для массового производства. После завершения работы Федоров планирует выложить инструкции и исходный код в открытый доступ.