EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянин создал «пейджер» для доступа к Telegram в обход блокировок

2 минуты чтения 15:39

Российский инженер, автор телеграм-канала «Техно Минималист» Игорь Федоров, разработал компактное устройство, внешне похожее на пейджер из 90-х, которое позволяет читать сообщения и посты в Telegram без сотовой связи. Об этом разработчик рассказал в своем телеграм-канале.

«Ну что, телеграм работает? У меня в центре по сотовой уже пару месяцев нет. Была идея прокинуть телеграм-сообщения и чтение каналов через радиосвязь. Меш-сети сейчас набирают популярность, вот и решил попробовать», — написал Федоров. 

Основу миниатюрного переносного устройства составляет одноплатный компьютер Raspberry Pi. Предположительно, речь идет о модели Pi Zero 2 W со встроенным Wi-Fi, выяснил CNews. Система состоит из двух частей: один модуль остается дома и выполняет роль сервера, а второй — переносной с экраном, который используется для чтения сообщений.

По словам разработчика, устройство работает следующим образом — домашний модуль подключается к Telegram через интернет и получает данные через библиотеку Telethon, а затем они передаются на переносное устройство по радиоканалу через сеть Meshtastic. Обратная связь работает по тому же принципу: команды с «пейджера» отправляются домой, где обрабатываются и передаются в Telegram.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Из-за ограничений связи устройство поддерживает только текстовый формат, то есть без изображений, видео и аудио. Сообщения автоматически упрощаются, переводятся в транслит и разбиваются на части, чтобы снизить нагрузку на канал передачи данных.

Сейчас к устройству «привязано» несколько Telegram-каналов, которые в автоматическом режиме считываются через личный аккаунт Федорова. 

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

«Посты кэшируются и ждут запроса. Потом могу обновлять когда надо — можно по таймеру, можно вручную. Можно и личные сообщения получать автоматом. Короче, возможностей много», — утверждает разработчик.

В разговоре с CNews Федоров рассказал, что в будущем он планирует разработать более продвинутую версию устройства. «В планах, мини текстовая версия, прям в стиле старых пейджеров, и написание быстрых ответов уже из памяти. С большим экраном и 5 кнопками. И вторая версия уже продвинутая, с клавиатурой и экраном. И вот тут уже можно голосом набирать текст, и даже картинку с одной стороны переводить в текст, а с другой ее снова генерировать», — поделился он.

При этом автор подчеркнул, что проект носит экспериментальный характер и не предназначен для массового производства. После завершения работы Федоров планирует выложить инструкции и исходный код в открытый доступ. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали