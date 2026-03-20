Анонсировано резкое подорожание корма для домашних животных в России

Корм для домашних животных в России подорожает в среднем на 10-15% в 2026 году. Об этом «Газете.ру» рассказал представитель компании зоотоваров Harly Юрий Иванов.

При этом, по словам Иванова, текущая средняя стоимость такого товара уже увеличилась на 15% год к году и составляет почти 2,2 тысячи рублей. Эти изменения связаны не только с увеличением потребления, но и с изменением структуры самого рынка.

Иванов отметил, что все больше потребителей начали переходить из дешевых сегментов кормов в более дорогие — это вызывает рост среднего чека. Однако рост цен на корма связан и с другими факторами.

Инфляцию в сектор Иванов назвал неизбежной — по его словам, рост цен будет наблюдаться в ближайшие несколько лет. Это связано с удорожанием сырья, ростом логистических расходов, колебаниями курса рубля. На конечную стоимость повлияет и увеличение стоимости упаковок и производственного оборудования.

При этом на российском рынке кормов пока не наблюдается дефицита в целом — товары иностранных производителей удается завозить в страну, а часть спроса покрываются российскими компаниями.

Однако ситуация отличается в «определенных категориях», в них периодически возникают перебои с поставками. Иванов привел лишь один пример такой категории — специализированные ветеринарные корма.

Ранее россиян предупредили о росте цен на блюда японской кухни в 2026 году. Это происходит из-за подорожания большого количества «чувствительных» элементов японской кухни — рыбы и морепродуктов, нори, риса, соусов, имбиря, васаби и качественной упаковки.

Основатель ресторанного гида Restoclub.ru Игорь Кузьмин отметил, что в 2026 году в России японская кухня перестанет быть быстрой и недорогой по умолчанию. Бюджетный сегмент в стране пока сохраняется, однако сейчас он борется за выживание с помощью упрощений, замен и промо.