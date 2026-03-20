Экономика

«Лукойл» отчитался о гигантских убытках

2 минуты чтения 12:08 | Обновлено: 12:26

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойл» отчиталась об убытке от потери и обесценивания зарубежных активов в 2025 году на сумму 1,667 триллиона рублей. Об этом, ссылаясь на финансовый отчет компании, сообщает РБК.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

В отчете говорится, что инвестиции в LUKOIL International были полностью списаны после потери контроля над ними из-за западных санкций. «Результаты деятельности этих компаний отражаются как результаты прекращенной деятельности. Группа LUKOIL International представляет собой прекращенную деятельность, поскольку является отдельным значительным направлением деятельности (практически весь географический сегмент «За рубежом»)», — говорится в документе.

При этом чистый убыток «Лукойла» по итогам 2025 года составил 1,059 триллиона рублей, а чистая прибыль от продолжающейся деятельности — 96,652 миллиарда рублей. При этом по итогам 2024 года этот показатель составлял 794,4 миллиарда. Сократилась и операционная прибыль компании. По итогам 2025 года она составила 526,6 миллиарда рублей против 1,067 триллиона рублей годом раньше.

В октябре 2025 года санкции против «Лукойла» ввел американский Минфин. После этого компания начала искать покупателя для своих зарубежных активов. В январе 2026 представители компании сообщили о заключении предварительного соглашения о продаже активов с инвестиционной компанией Carlyle. При этом в «Лукойле» отметили, что в периметр сделки не входят активы компании в Казахстане. 

18 марта об убытках впервые за 12 лет отчитался один из крупнейших мировых производителей алюминия — российская компания «Русал». Согласно отчету компании за 2025 год чистый убыток составил 455 миллионов долларов.

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
