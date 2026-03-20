«Лукойл» отчитался о гигантских убытках

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойл» отчиталась об убытке от потери и обесценивания зарубежных активов в 2025 году на сумму 1,667 триллиона рублей. Об этом, ссылаясь на финансовый отчет компании, сообщает РБК.

В отчете говорится, что инвестиции в LUKOIL International были полностью списаны после потери контроля над ними из-за западных санкций. «Результаты деятельности этих компаний отражаются как результаты прекращенной деятельности. Группа LUKOIL International представляет собой прекращенную деятельность, поскольку является отдельным значительным направлением деятельности (практически весь географический сегмент «За рубежом»)», — говорится в документе.

При этом чистый убыток «Лукойла» по итогам 2025 года составил 1,059 триллиона рублей, а чистая прибыль от продолжающейся деятельности — 96,652 миллиарда рублей. При этом по итогам 2024 года этот показатель составлял 794,4 миллиарда. Сократилась и операционная прибыль компании. По итогам 2025 года она составила 526,6 миллиарда рублей против 1,067 триллиона рублей годом раньше.

В октябре 2025 года санкции против «Лукойла» ввел американский Минфин. После этого компания начала искать покупателя для своих зарубежных активов. В январе 2026 представители компании сообщили о заключении предварительного соглашения о продаже активов с инвестиционной компанией Carlyle. При этом в «Лукойле» отметили, что в периметр сделки не входят активы компании в Казахстане.

18 марта об убытках впервые за 12 лет отчитался один из крупнейших мировых производителей алюминия — российская компания «Русал». Согласно отчету компании за 2025 год чистый убыток составил 455 миллионов долларов.