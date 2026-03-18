«Русал» понес убытки впервые за 12 лет

Один из крупнейших в мире производителей алюминия — российская компания «Русал» закончила 2025 год с многомиллионными убытками. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, отмечая, что для компании это первый убыточный год с 2014 года.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

Так, согласно опубликованной отчетности «Русала», по итогам 2025 года чистый убыток компании составил 455 миллионов долларов. При этом 431 миллион из них обусловлен разницей валютных курсов. Как отмечается в публикации, «Русал» оказался среди множества компаний и регуляторов, которых стремительное укрепление рубля в 2025 году застало врасплох.

Как сообщалось, ключевой причиной беспрецедентного укрепления рубля тогда стало резкое падение спроса на иностранную валюту внутри страны на фоне санкций, а также привлекательность рублевых активов из-за высоких процентных ставок. Так, в октябре 2024 года российский Центробанк поднял ключевую ставку до рекордного уровня — 21% годовых — и удерживал ее на нем вплоть до середины 2025 года.

После нескольких последовательных снижений сейчас ключевая ставка российского ЦБ составляет 15,5%, однако «Русал» по-прежнему расходует большие средства на обслуживание долгов по банковским кредитам и облигациям.

В результате скорректированный показатель EBITDA компании снизился сразу на 30%, до примерно одного миллиарда долларов. В то же время благодаря более высоким ценам на алюминий и реализации складских запасов выручка «Русала» выросла на 23%, до 14,8 миллиарда долларов.