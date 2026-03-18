EN
Экономика

«Русал» понес убытки впервые за 12 лет

2 минуты чтения 16:30

Один из крупнейших в мире производителей алюминия — российская компания «Русал» закончила 2025 год с многомиллионными убытками. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, отмечая, что для компании это первый убыточный год с 2014 года.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Так, согласно опубликованной отчетности «Русала», по итогам 2025 года чистый убыток компании составил 455 миллионов долларов. При этом 431 миллион из них обусловлен разницей валютных курсов. Как отмечается в публикации, «Русал» оказался среди множества компаний и регуляторов, которых стремительное укрепление рубля в 2025 году застало врасплох.

Как сообщалось, ключевой причиной беспрецедентного укрепления рубля тогда стало резкое падение спроса на иностранную валюту внутри страны на фоне санкций, а также привлекательность рублевых активов из-за высоких процентных ставок. Так, в октябре 2024 года российский Центробанк поднял ключевую ставку до рекордного уровня — 21% годовых — и удерживал ее на нем вплоть до середины 2025 года.

После нескольких последовательных снижений сейчас ключевая ставка российского ЦБ составляет 15,5%, однако «Русал» по-прежнему расходует большие средства на обслуживание долгов по банковским кредитам и облигациям.

В результате скорректированный показатель EBITDA компании снизился сразу на 30%, до примерно одного миллиарда долларов. В то же время благодаря более высоким ценам на алюминий и реализации складских запасов выручка «Русала» выросла на 23%, до 14,8 миллиарда долларов.

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
