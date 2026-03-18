«Русал» понес убытки впервые за 12 лет

Один из крупнейших в мире производителей алюминия — российская компания «Русал» закончила 2025 год с многомиллионными убытками. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, отмечая, что для компании это первый убыточный год с 2014 года.
Так, согласно опубликованной отчетности «Русала», по итогам 2025 года чистый убыток компании составил 455 миллионов долларов. При этом 431 миллион из них обусловлен разницей валютных курсов. Как отмечается в публикации, «Русал» оказался среди множества компаний и регуляторов, которых стремительное укрепление рубля в 2025 году застало врасплох.
Как сообщалось, ключевой причиной беспрецедентного укрепления рубля тогда стало резкое падение спроса на иностранную валюту внутри страны на фоне санкций, а также привлекательность рублевых активов из-за высоких процентных ставок. Так, в октябре 2024 года российский Центробанк поднял ключевую ставку до рекордного уровня — 21% годовых — и удерживал ее на нем вплоть до середины 2025 года.
После нескольких последовательных снижений сейчас ключевая ставка российского ЦБ составляет 15,5%, однако «Русал» по-прежнему расходует большие средства на обслуживание долгов по банковским кредитам и облигациям.
В результате скорректированный показатель EBITDA компании снизился сразу на 30%, до примерно одного миллиарда долларов. В то же время благодаря более высоким ценам на алюминий и реализации складских запасов выручка «Русала» выросла на 23%, до 14,8 миллиарда долларов.