EN
Девятилетнюю девочку обязали расплатиться по кредитам умершей матери

2 минуты чтения 16:38

Казанский районный суд в Тюменской области обязал девятилетнюю девочку погасить кредиты ее матери, которая умерла в 2024 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По ее информации, В 2023 и 2024 годах россиянка по имени Кристина оформила кредиты в трех разных банках на общую сумму около 370 тысяч рублей. В декабре 2024 года заемщица умерла. До этого времени она не успела полностью погасить свои кредиты.

По итогу «Уралсиб Финанс», «Сбербанк России» и «Совкомбанк» обратились в суд с требованием взыскать долги с наследников имущества Кристины. 

«В качестве ответчиков были привлечены родители умершей, а также ее несовершеннолетняя дочь 2017 года рождения. Родители иск не признали, указав, что отказались от принятия наследства в пользу внучки», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что после смерти Кристины ее девятилетней дочери перешли доли в квартире и участке, а также небольшие накопления. Общая сумма наследства составила 171 126 рублей, в то время как долг по кредитам к трем банкам превысил 365 тысяч рублей.

Учитывая, что стоимость наследства оказалась меньше суммы задолженности, суд частично удовлетворил требования банков. «Суд распределил взыскиваемые суммы пропорционально размеру задолженности перед каждым из них», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Тем временем в России реальная стоимость потребительских кредитов остается высокой, несмотря на снижение ключевой ставки. По данным «Финуслуг», в крупнейших банках полная стоимость кредита достигает 31% годовых. 

Эксперты объяснили медленное снижение ставок несколькими факторами. Во-первых, банки продолжают обслуживать дорогие депозиты, привлеченные в период высоких ставок под 18–20% годовых. Кроме того, растут риски невозврата. Так, доля просроченной задолженности в январе 2026 года выросла до 13,2% против около 9% в 2024 году.

