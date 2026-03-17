Экономика

Кредиты в России остались дорогими даже после снижения ключевой ставки

2 минуты чтения 18:02

Реальная стоимость потребительских кредитов в России остается высокой, несмотря на снижение ключевой ставки. В крупнейших банках полная стоимость кредита (ПСК) достигает 31% годовых, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Финуслуг».

За последний год ключевая ставка Банка России снизилась на 5,5 процентного пункта до 15,5%, однако ставки по кредитам уменьшились значительно слабее. Средний уровень ПСК сократился лишь на 3,2 процентного пункта. Минимальные ставки по потребкредитам сейчас составляют около 22,6% годовых, а верхняя граница достигает примерно 39%, отмечает издание.

Вместе с тем доходность вкладов снижается быстрее. Ставки по депозитам на срок от трех месяцев до года сейчас находятся на уровне около 13,5% годовых, а по накопительным счетам — ниже 10%. Это приводит к росту разницы между стоимостью кредитов и доходностью вкладов.

Полная стоимость кредита учитывает не только процентную ставку, но и комиссии, страховки и другие обязательные платежи. В результате при ставке около 31% переплата по кредиту может достигать примерно 40% от суммы займа.

Эксперты объясняют медленное снижение ставок несколькими факторами. Во-первых, банки продолжают обслуживать дорогие депозиты, привлеченные в период высоких ставок под 18–20% годовых. Во-вторых, растут риски невозврата кредитов. Доля просроченной задолженности в январе 2026 года увеличилась до 13,2% против около 9% в 2024 году.

Рост просрочки заставляет банки закладывать дополнительные риски в стоимость кредитов и ужесточать условия их выдачи. Это снижает число одобрений и замедляет снижение ставок. Дополнительное влияние оказывают страховые продукты и комиссии. По оценкам аналитиков, в 2025 году такие услуги подорожали примерно на 14%, что также увеличивает фактическую стоимость кредитов.

Опрошенные изданием эксперты ожидают, что ставки по кредитам все же начнут снижаться, однако этот процесс будет происходить с задержкой в несколько месяцев вслед за удешевлением депозитов и возможным дальнейшим снижением ключевой ставки. При этом даже в среднесрочной перспективе кредиты, вероятно, останутся дорогими. По прогнозам аналитиков, в 2027 году при возвращении ключевой ставки к нейтральному уровню около 7,5–8,5% процентные ставки по займам могут сохраняться в диапазоне 9–12%, а полная стоимость кредита на уровне 11–15%.

