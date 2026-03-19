США решили снять санкции с Минфина Беларуси

2 минуты чтения 18:49 | Обновлено: 19:06

Спецпосланник президента США Джон Коул прилетел в Минс на переговоры. По итогам встречи он заявил, что американское правительство ослабит санкционное давление на Беларусь. В обмен на снятие санкций Александр Лукашенко освободил несколько сотен политических заключенных, пишет «БелТа».

«США также приняли решение, и об этом было объявлено Александру Лукашенко, что из всех санкционных списков выводятся две белорусские компании — Беларуская калийная компания и «Беларуськалий»», — заявил Коул.

Также США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов Беларуси. Кроме того, Коул рассказал журналистам, что во время переговоров они обсудили возможный приезд Лукашенко в США. На данный момент стороны договорились работать над организацией его визита. 

Кроме того, Лукашенко согласился поучаствовать в одном из заседаний «Совета мира», который учредил президент США Дональд Трамп для решения конфликта на Ближнем Востоке. Он заявил, что хоть США и воюют против друзей Беларуси, но все равно назвал себя сторонником Трампа.

Говоря о политзаключенных Беларуси, Лукашенко заявил, что в стране их нет, «есть только правонарушители». По данным правозащитного центра «Вясна», после завершения экономической сделки между США и Беларусью на свободу вышли 250 политических заключенных, находившихся в беларуских тюрьмах.

На данный момент имена всех освобожденных неизвестны. «Вясна» отмечает, что 15 из них были депортированы, но 235 остались на территории Беларуси.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
