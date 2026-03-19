Раскритиковавшего Путина Z-блогера отправили в психиатрическую больницу

Провластного Z-блогера Илью Ремесло, известного доносами на Алексея Навального и созданные им организации, могли отправить в психиатрическую больницу после того, как он опубликовал серию постов с критикой Владимира Путина и призвал его уйти в отставку. Такая информация распространилась в каналах Z-блогеров.

Так, Александр Картавых написал, что Ремесло доставили в психиатрическую больницу №3 в Петербурге. «Революция сорвана, вождь в дурке. Так у британской агентуры в очередной раз не получилось уничтожить Россию. <…> Ремесло явно в мученики метил, а тут галоперидолом откапают, и норм. Самый, пожалуй, логичный ход», — написал блогер в своем телеграм-канале.

Его публикацию репостнул канал «Два майора» с подписью «Революция не удалась». Об отправке Ильи Ремесло в психиатрическую больницу написал и Олег Царев, назвав это «самым гуманным» и «самым разумным» решением. Позже эту информацию подтвердили «Фонтанке» в справочной службе больницы.

Журналист Александр Плющев, который накануне взял интервью у блогера, сообщил, что тот не прочитал и не ответил на сообщения, отправленные утром 19 марта. На звонки в WhatsApp он тоже не ответил.

Ранее телеграм-канал «Слово защите» писал со ссылкой на неназванный источник, что Ремесло стал «оппозиционером» после того, как против него начали проводить доследственную проверку. По какой статье — неизвестно. Источник канала считает, что блогер специально сделал несколько антивоенных высказываний, чтобы его преследование выглядело как политически мотивированное.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, заявил, что Ремесло, вероятно, изначально занимал «антироссийскую позицию» и выступил с критикой после того, как его деятельность оказалась невостребованной.