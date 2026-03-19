Раскритиковавшего Путина Z-блогера отправили в психиатрическую больницу

2 минуты чтения 14:35 | Обновлено: 14:40

Провластного Z-блогера Илью Ремесло, известного доносами на Алексея Навального и созданные им организации, могли отправить в психиатрическую больницу после того, как он опубликовал серию постов с критикой Владимира Путина и призвал его уйти в отставку. Такая информация распространилась в каналах Z-блогеров.

Так, Александр Картавых написал, что Ремесло доставили в психиатрическую больницу №3 в Петербурге. «Революция сорвана, вождь в дурке. Так у британской агентуры в очередной раз не получилось уничтожить Россию. <…> Ремесло явно в мученики метил, а тут галоперидолом откапают, и норм. Самый, пожалуй, логичный ход», — написал блогер в своем телеграм-канале. 

Его публикацию репостнул канал «Два майора» с подписью «Революция не удалась». Об отправке Ильи Ремесло в психиатрическую больницу написал и Олег Царев, назвав это «самым гуманным» и «самым разумным» решением. Позже эту информацию подтвердили «Фонтанке» в справочной службе больницы.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Журналист Александр Плющев, который накануне взял интервью у блогера, сообщил, что тот не прочитал и не ответил на сообщения, отправленные утром 19 марта. На звонки в WhatsApp он тоже не ответил.

Ранее телеграм-канал «Слово защите» писал со ссылкой на неназванный источник, что Ремесло стал «оппозиционером» после того, как против него начали проводить доследственную проверку. По какой статье — неизвестно. Источник канала считает, что блогер специально сделал несколько антивоенных высказываний, чтобы его преследование выглядело как политически мотивированное.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, заявил, что Ремесло, вероятно, изначально занимал «антироссийскую позицию» и выступил с критикой после того, как его деятельность оказалась невостребованной.

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
