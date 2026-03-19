Экономика

Российские банки резко снизили лимиты для новых кредитных карт

2 минуты чтения 11:11 | Обновлено: 11:48

Размер лимита по новым кредитным картам, выданным россиянам в феврале, снизился на 12,9% год к году — средний размер по стране упал до 98,1 тысячи рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Год назад лимит составлял в среднем 112,6 тысячи рублей. Наблюдается снижение и по сравнению с январем этого года — тогда средний лимит по новым кредитным картам составлял 100,5 тысячи рублей.

В некоторых регионах снижение кредитного лимита в годовом выражении значительно превышает среднее по стране. В число таких регионов входят Приморский (-20,4%) и Красноярский (-19,2%) края, Ленинградская (-16,7%), Кемеровская (-16,1%) и Волгоградская (-15,6%) области.

Лимиты по кредитным картам, выданным в феврале в Москве и Санкт-Петербурге, также сократились — на 11,6% и 11,3% соответственно. В качестве примеров регионов, в которых средняя сумма увеличилась, агентство приводит Ростовскую область (+5%) и Ставропольский край (+2,3%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков назвал текущий средний размер лимитов по новым кредитным картам низким. Он отметил, что из-за жесткой политики Центробанка банки сегодня предпочитают не рисковать и концентрироваться на управлении качеством своих портфелей. Это приводит к усилению проверок новых клиентов, снижению лимитов по кредиткам, а также к ограничению количества выданных карт.

Ранее «Известия» сообщили о том, что реальная стоимость кредитов в России осталась высокой даже после снижения Центробанком ключевой ставки. В крупнейших банках страны полная стоимость кредита сегодня достигает 31% годовых. 

За год ставки по кредитам уменьшились лишь на 3,2 процентного пункта — минимальная ставка потребкредита сегодня составляет около 22,6% годовых, отмечается в материале.

