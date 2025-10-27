EN
Экономика

Топ-менеджер «Альфы» анонсировал «сложный 2026 год» для России

2 минуты чтения 15:40 | Обновлено: 18:27
Топ-менеджер «Альфы» анонсировал «сложный 2026 год» для России

Член совета директоров управляющей компании «Альфа-Капитал», профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин заявил, что следующий 2026 год для России окажется «сложным». Таким прогнозом он поделился в интервью ютуб-каналу Виктора Зубика «Smarent Pro недвижимость».

Ведущий спросил у Вьюгина о высокой ключевой ставке Центробанка и повышении налогов в России. Эксперт в ответ объяснил, что единственной целью ключевой ставки является контроль инфляции. Однако, по его словам, повышенная ставка «сейчас угнетает производство очень сильно».

В пример он привел Рейганомику — экономическую политику правительства США с 1981 по 1989 годы в период президентства Рональда Рейгана. Она сочеталась с политикой Федеральной резервной системы, сопровождавшейся высокими ставками.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

«Рейган тогда принял следующие решения: снизить налоги и дерегулировать экономику, то есть дать больше свободы экономической активности. Он увеличил дефицит бюджета в связи с этим. Сочетание политики дерегулирования с политикой высокой ставки позволило избежать разрушения экономической ткани из-за высокой ставки. Мы сейчас делаем противоположные шаги, насколько я понимаю. Или готовимся к их совершению. Я имею в виду повышение налогов, в том числе и на небольшое предпринимательство», — рассказал Вьюгин.

Эксперт подчеркнул, что малый бизнес обеспечивает некую стабильность «внизу» и это «ни в коем случае» нельзя разрушать. По его мнению, то, что сейчас происходит в России «нельзя назвать дерегулированием».

«Это, наоборот, ужесточение регулирования. И это касается не только налогов, а огромного количества законодательных инициатив, которые в основном носят характер “запретить, запретить, запретить”. Это опасный момент для экономики. Вот 2026 год в этом смысле будет достаточно сложным», — отметил Вьюгин.

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

По его словам, это не является для страны какой-то «неожиданностью». Эксперт объяснил, что к сложному году Россию привела «предыдущая политика, которая проводилась после начала СВО». 

«И это выльется в то, что в лучшем случае удастся все-таки снизить инфляцию, но не будет роста. А в худшем случае будет инфляция и не будет роста. Это самый плохой сценарий, который теоретически пока тоже возможен», — заявил он.

В описании на ютуб-канале «Smarent Pro недвижимость» Вьюгина назвали членом совета директоров Сбера, однако банк официально не публикует его состав. Последним официальным местом работы Вьюгина стало управление компанией «Альфа-Капитал». В декабре 2024 года компания объявила о его избрании в состав совета директоров.

Ранее стало известно, что на фоне увеличения налогов в России стали падать доходы бюджета. С первого января 2025 года ставку по налогу на прибыль организаций подняли на пять процентных пунктов (с 20 до 25%), однако это не помогло увеличить поступления в бюджеты.

Фото:Reuters

