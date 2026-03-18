Россияне пожаловались на резкий рост цен

Министерство экономического развития России заявило, что к середине марта 2026 года рост инфляции замедлился до 5,84% в годовом выражении. Однако граждане с данными ведомства не согласились, следует из опроса фонда «Общественное мнение», проведенного по заказу Центробанка.

Сильнее всего, по данным опроса, наблюдаемая инфляция выросла среди тех, кто имеет финансовые сбережения — с 12,9 до 14,8%. Тогда как доля людей, не обладающих денежными накоплениями, особенной разницы в росте цен не почувствовали. Для них показатель субъективного роста цен увеличился с 16% до 16,3%.

Результаты опроса также продемонстрировали общий скачок наблюдаемой россиянами инфляции: с 14,5% в феврале до 15,6% в середине марта. Он стал рекордным, начиная с августа 2025 года. Тогда россияне впервые получили квитанции за коммунальные услуги после повышения тарифов.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

«Что касается ожиданий населения, в моем понимании они стабильны уже полтора года. Мы видим колебания на несколько десятых туда-сюда, но, если смотреть более длительную картину, то они в целом стабильны. Я бы это не трактовал прямо как рост инфляционных ожиданий или резкое падение инфляционных ожиданий. По большому, мое ощущение, что они просто залипли на уровне 13-14%», — заявил в разговоре с «Интерфакс» советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов.

Экономисты, опрошенные издание Forbes, также отмечают, что сформировались позитивные макроэкономические условия: темпы роста цен снизились, а рынок труда охлаждается. Поэтому специалисты ожидают, что 20 марта Центробанк в седьмой раз подряд снизит ставку — с 15,5 до 15%.

Однако опросы ВЦИОМ также показывали, что россияне не верят в замедление роста цен. В феврале 2026 года 55% респондентов заявили об «очень высокой» инфляции. При этом еще в сентябре прошлого года 46% участников опроса считали инфляцию «очень высокой».