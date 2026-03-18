Экономика

Россияне пожаловались на резкий рост цен

2 минуты чтения 20:53

Министерство экономического развития России заявило, что к середине марта  2026 года рост инфляции замедлился до 5,84% в годовом выражении. Однако граждане с данными ведомства не согласились, следует из опроса фонда «Общественное мнение», проведенного по заказу Центробанка.

Сильнее всего, по данным опроса, наблюдаемая инфляция выросла среди тех, кто имеет финансовые сбережения — с 12,9 до 14,8%. Тогда как доля людей, не обладающих денежными накоплениями, особенной разницы в росте цен не почувствовали. Для них показатель субъективного роста цен увеличился с 16% до 16,3%.

Результаты опроса также продемонстрировали общий скачок наблюдаемой россиянами инфляции: с 14,5% в феврале до 15,6% в середине марта. Он стал рекордным, начиная с августа 2025 года. Тогда россияне впервые получили квитанции за коммунальные услуги после повышения тарифов.

«Что касается ожиданий населения, в моем понимании они стабильны уже полтора года. Мы видим колебания на несколько десятых туда-сюда, но, если смотреть более длительную картину, то они в целом стабильны. Я бы это не трактовал прямо как рост инфляционных ожиданий или резкое падение инфляционных ожиданий. По большому, мое ощущение, что они просто залипли на уровне 13-14%», — заявил в разговоре с «Интерфакс» советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов.

Экономисты, опрошенные издание Forbes, также отмечают, что сформировались позитивные макроэкономические условия: темпы роста цен снизились, а рынок труда охлаждается. Поэтому специалисты ожидают, что 20 марта Центробанк в седьмой раз подряд снизит ставку — с 15,5 до 15%.

Однако опросы ВЦИОМ также показывали, что россияне не верят в замедление роста цен. В феврале 2026 года 55% респондентов заявили об «очень высокой» инфляции. При этом еще в сентябре прошлого года 46% участников опроса считали инфляцию «очень высокой». 

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века