СМИ: Россия и Китай создали сети для сотрудничества авторитарных стран мира

2 минуты чтения 14:30

Россия и Китай занимаются созданием сетей, которые способствуют сотрудничеству друг с другом авторитарных государств по всему миру. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет некоммерческой организации Action for Democracy. 

Исследователи разработали собственный индекс, включающий в себя несколько типов сотрудничества, который учитывались при оценке. Среди них — финансирование, дипломатическая деятельность, пропаганда и обмен технологиями. 

Авторы доклада считают, что Москва и Пекин находятся в центре сети «глобального сотрудничества авторитарных режимов». При этом эти две страны, вероятно, координируют свою деятельность — они совместно участвовали в половине зафиксированных случаев, отмечают в Action for Democracy. 

Агентство отмечает, что, по мнению исследователей, авторитарные государства получают выгоду от сотрудничества друг с другом. В качестве примера они приводят «инфраструктуру слежки» — при экспорте в другое государство система становится образцом для последующих пользователей. 

Такое сотрудничество Bloomberg считает малозаметным, но значимым побочным «продуктом» усиления взаимодействия России и Китая после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В материале также отмечается, что интенсификация контактов между авторитарными государствами происходит на фоне действий президента США Дональда Трампа, которые вызывают «подрыв демократических норм» в его стране. 

Материалом для отчета послужили более 72 тысяч примеров сотрудничества, собранные из 400 миллионов источников на более чем 100 языках мира. При этом для анализа использовался неназванный ИИ, отмечает Bloomberg.

Ранее журналисты The New York Times сообщали, что действия Китая вызывают опасения у ФСБ. Сотрудники российской спецслужбы отмечают, что китайские коллеги проводят на территории России операции по вербовке россиян, а их действия могут рассматриваться в качестве враждебных.

