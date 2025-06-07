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Политика

СМИ: ФСБ считает Китай врагом России

2 минуты чтения 15:00

Отвечающее за контрразведку управление ФСБ считает Китай врагом и отмечает усиление шпионажа со стороны китайских спецслужб на территории России, а также случаи вербовки россиян. Об этом со ссылкой на текст отчета сотрудников ФСБ сообщает The New York Times.

Журналисты утверждают, что подлинность документа им подтвердили представители шести западных разведывательных агентств. Из его текста следует, что в ФСБ воспринимают действия Китая как серьезную угрозу безопасности России. Представители Пекина, по данным The New York Times, не только пытаются получить доступ к российским военным технологиям, но и начать сотрудничество с недовольными своим положением российскими учеными.

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Из текста отчета следует, что китайские спецслужбы стараются получить подробные данные о ходе российско-украинского конфликта, чтобы узнать больше о применяемом на его фронтах западном вооружении. Сотрудники ФСБ считают, что китайские разведчики занимаются шпионажем в Арктике, используя в качестве прикрытия горнодобывающие фирмы и университеты.

Журналисты сообщают, что за три дня до начала полномасштабного вторжения в Украину ФСБ приняла новую программу «Антанта-4», целью которой было противостояние активности Китая. Российские спецслужбы пошли на этот шаг якобы после того, как зафиксировали случаи попытки вербовки чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к властям.

Также The New York Times сообщает об усилении контроля Пекина над обучающимися в России студентами и о попытках вербовки россиян, вступивших в брак с гражданами КНР. При этом, как отмечают журналисты, Кремль осознает риски сближения с Китаем, но продолжает укреплять свои связи с этой страной.

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Особенно, как отмечается в тексте, Китай интересуют российские летчики, ученые в областях аэрогидродинамики, систем управления и аэроупругости, а также специалисты, работавшие над снятым с производства экранопланом, военным кораблем на воздушной подушке, который разрабатывался еще в СССР. Также Пекин интересуется ЧВК «Вагнер», опыт работы которой надеется применить в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Также в ФСБ опасаются возможного выдвижения Китаем претензий на территории регионов российского Дальнего Востока. Российские силовики предложили ограничить возможность проведения научных исследований, результаты которых могли бы подтвердить потенциальные аргументы об исторической принадлежности этих земель Китаю.

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