Кремль рассказал о «серьезных потрясениях» на рынке нефти и газа

Нефтегазовый рынок сейчас переживает «серьезные потрясения» из-за войны в Иране, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, эта ситуация затрудняет возможности прогнозирования динамики рынка.

«Поэтому сейчас производится глубокий анализ с учетом всех особенностей текущего момента, я бы так сказал», — сказал Песков.

Кроме того, спикер Кремля прокомментировал угрозы Владимира Путина досрочно прекратить поставки газа на европейский рынок и переориентироваться на более «премиальных» покупателей.

«Что касается поручения президента рассмотреть возможность раннего ухода с европейских рынков по газу, то эта тема на рассмотрении, требуется глубокий достаточно анализ», — ответил Песков.

В начале марта в интервью пропагандисту и сотруднику ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия может досрочно прекратить поставки природного газа в Европу до вступления в силу полного отказа ЕС от закупок российских энергоносителей.

«Сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», — сказал Путин.

По его словам, это пока «мысли вслух», которые не имеют под собой «политической подоплеки». «Только бизнес, и все. Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос», — сказал Путин.

Он также утверждал, рост цен на газ в Европе напрямую не связан с сокращением поставок. Причины, как он утверждает, кроются в общей ситуации на мировых рынках, включая события на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива. Повышение цен на газ Путин тогда назвал результатом ошибочной политики европейских стран в течение многих лет.



Ограничения на импорт российского газа, о которых говорил Путин, начнут вводиться поэтапно с 25 апреля 2026 года. С этой даты в Евросоюзе вступит в силу запрет на поставки сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам. Аналогичные ограничения для трубопроводного газа будут действовать с 17 июня 2026 года.

Дальнейшие ограничения планируется ввести уже в 2027 году.