Экономика

Путин захотел полностью прекратить поставки газа в Европу

2 минуты чтения 07:31

Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно прекратить поставки природного газа в Европу до вступления в силу полного отказа ЕС от закупок российских энергоносителей. Об этом он сказал в интервью пропагандисту и сотруднику ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Путина, в связи с открытием новых рынков России может быть выгоднее перенаправить поставки газа на них. Он отметил, что его слова не стоит считать готовым решением, а план реализации еще предстоит подготовить правительству вместе с российскими компаниями.

Ограничения на импорт газа из России, о которых говорил Путин, начнут поэтапно вводиться с 25 апреля 2026 года. С этой даты в Евросоюзе начнет действовать запрет на поставки по краткосрочным контрактам для СПГ, аналогичные ограничения для трубопроводного газа вступят в силу 17 июня.

Дальнейшие ограничения планируется ввести уже в 2027 году — с 1 января страны ЕС не смогут получать СПГ из России по долгосрочным контрактам. От трубопроводного российского газа страны Евросоюза планируют отказаться к 30 сентября. Однако, если к этой дате страны ЕС не справятся с заполнением своих хранилищ, то срок вступления запрета в силу может быть отложен до 1 ноября.

В новом регламенте предусмотрен также механизм временного снятия запрета на импорт газа по краткосрочным контрактам сроком до четырех недель. Он может применяться в случае объявления одной из стран ЕС чрезвычайного положения.

Показатели импорта российского газа в Европу в конце 2025 года рухнули до значений начала 1970-х годов, когда СССР только начинал поставлять в страны континента газ из Сибири. Всего в прошлом году «Газпром» отправил в Европу 18 миллиардов кубометров газа через газопровод «Турецкий поток». На пике поставок в 2018-2019 годах компания экспортировала более 175-180 миллиардов кубометров в год.

