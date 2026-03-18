«Магнит» привязал мессенджер Max к программе лояльности

2 минуты чтения 18:22

Российский ритейлер «Магнит» запустил технологию цифрового ID, которая позволит пенсионерам и членам многодетных семей получать дополнительные скидки и бонусы. Однако программа лояльности требует от покупателя использования «национального» мессенджера Max, сообщает CNews.

Сервис уже доступен в 15 тысячах магазинов по всей России. В компании отмечают, что для доступа к программе лояльности «Магнит Плюс» необходимо привязать Max к «Госуслугам», создав цифровой ID.

После чего нужно отсканировать на кассах самообслуживания и цифровой ID, и карту лояльности. За это, как утверждает издание, покупатели получат приветственные бонусы, которые можно потратить в магазинах сети и в доставке.

«Российские ритейлеры продолжают создавать новые возможности для интеграции с национальным мессенджером Max. Теперь с помощью мессенджера во всех магазинах сети «Магнит» можно будет подтвердить свой льготный статус, получить скидки. Однозначно этот функционал сделает российский ритейл удобнее и ещё высокотехнологичнее», — статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Роман Чекушов.

Главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит» Вячеслав Кубаев добавил, что компания первой в стране начала увеличивать интеграцию Max в экосистему магазина.

«В дальнейшем мы можем использовать цифровой ID для более широкой аудитории, например, для всех клиентов, зарегистрированных в программе лояльности, чтобы предлагать им персональные скидки и акции», — добавил Кубаев.

Ранее эксперты обнаружили, что в мессенджере Max есть механизм, позволяющий определять, использует ли конкретный пользователь VPN. Max собирает эти данные якобы для проверки эффективности обхода блокировок интернета.

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
