«Магнит» привязал мессенджер Max к программе лояльности

Российский ритейлер «Магнит» запустил технологию цифрового ID, которая позволит пенсионерам и членам многодетных семей получать дополнительные скидки и бонусы. Однако программа лояльности требует от покупателя использования «национального» мессенджера Max, сообщает CNews.

Сервис уже доступен в 15 тысячах магазинов по всей России. В компании отмечают, что для доступа к программе лояльности «Магнит Плюс» необходимо привязать Max к «Госуслугам», создав цифровой ID.

После чего нужно отсканировать на кассах самообслуживания и цифровой ID, и карту лояльности. За это, как утверждает издание, покупатели получат приветственные бонусы, которые можно потратить в магазинах сети и в доставке.

«Российские ритейлеры продолжают создавать новые возможности для интеграции с национальным мессенджером Max. Теперь с помощью мессенджера во всех магазинах сети «Магнит» можно будет подтвердить свой льготный статус, получить скидки. Однозначно этот функционал сделает российский ритейл удобнее и ещё высокотехнологичнее», — статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Роман Чекушов.

Главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит» Вячеслав Кубаев добавил, что компания первой в стране начала увеличивать интеграцию Max в экосистему магазина.

«В дальнейшем мы можем использовать цифровой ID для более широкой аудитории, например, для всех клиентов, зарегистрированных в программе лояльности, чтобы предлагать им персональные скидки и акции», — добавил Кубаев.

Ранее эксперты обнаружили, что в мессенджере Max есть механизм, позволяющий определять, использует ли конкретный пользователь VPN. Max собирает эти данные якобы для проверки эффективности обхода блокировок интернета.