EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Германия засекретила данные об участвующих в депортации россиян авиакомпаниях

2 минуты чтения 17:54

Министерство внутренних дел Германии отказалось раскрывать информацию об авиакомпаниях, чьими рейсами депортируют граждан России. Об этом сообщает «Эхо» со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутатов Бундестага от партии Die Linke.

В МВД пояснили, что публикация таких данных способна привести к общественной критике перевозчиков. В результате, как считают в ведомстве, авиакомпании могут отказаться от сотрудничества, что «затруднит или сделает невозможными депортации» и затронет государственные интересы.

В ответе также говорится, что информация о перевозчиках передана депутатам отдельно и имеет статус «для служебного пользования». Подобную позицию немецкие власти занимали и ранее. Аналогичные данные не раскрывались как минимум с 2023 года, а практика их засекречивания действует с 2020 года, отмечает издание.

По данным правозащитников и открытых источников, депортационные рейсы из Германии выполняют десятки авиакомпаний. При этом прямого авиасообщения между Германией и Россией нет, поэтому выдворения осуществляются через третьи страны.

Ранее в марте стало известно, что Германия начала депортировать россиян, не имеющих законного права на пребывание в стране. По данным правозащитной инициативы inTransit, выдворения проходят под конвоем через Белград или Ереван. Среди депортируемых, как сообщалось, оказываются в том числе антивоенные и ЛГБТ-активисты, а также россияне, которым в России может грозить преследование за донаты «нежелательным», «экстремистским» и «террористическим» организациям.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
