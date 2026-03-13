СМИ: Германия начала депортировать россиян через третьи страны

Россиян, в том числе, антивоенных активистов и дезертиров, начали депортировать из Германии через третьи страны, сообщило «Эхо» со ссылкой на правозащитную инициативу inTransit.

После начала полномасштабной войны в Украине и прекращения прямого авиасообщения Европы с Россией немецких чиновников останавливало то, что депортации возможны только прямыми рейсами в страну гражданства или государство, которое готово принять высылаемого.

Теперь же россиян депортируют под конвоем через Белград или Ереван, рассказали «Эху» правозащитники. В списках высылаемых, в частности, оказываются антивоенные и ЛГБТ-активисты, а также россияне, которым грозит преследование за донаты «нежелательным», «экстремистским» и «террористическим» организациям.

Выслать из Германии могут любого иностранца, у которого нет вида на жительства или который получил отказ в предоставлении убежища, отметили правозащитник. Всего в 2025 году из страны депортировали 22 787 человек — на 13,5% больше, чем годом ранее. Чаще всего людей высылали в Турцию и Грузию. Сколько среди них было россиян, не уточняется.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

В inTransit отметили, что, помимо прочего, немецкие власти ужесточили методы выдворения иностранцев после отказа им в предоставлении убежища. «Людям дают срок на добровольный выезд (например, 4–5 месяцев), а депортационная служба приходит уже через месяц», — рассказали правозащитники.

При этом миграционная полиция сначала тайно под видом почтальонов проверяет задекларированный адрес гражданина, а затем ранним утром за ним приезжает черный фургон без опознавательных знаков. Иностранцу дают 10-15 минут на сборы, отбирают телефон и конвоируют в наручниках в аэропорт, говорится в материале.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

Как обратил внимание «Холод», об одном из случаев депортации россиян через третьи страны в апреле 2025 года писал «Ковчег». Анну (имя изменено) хотели выслать в Россию, хотя она открыто относила себя к ЛГБТ-сообществу и до начала войны жила в Украине.

В Германии девушке отказали в убежище, после чего за ней пришли в шесть часов утра и увезли на депортацию в Россию через Марокко. В аэропорту Анну смогли перехватить активисты, которым удалось убедить представителей аэропорта, что россиянке на родине грозит опасность. В итоге ей купили билет в безопасную страну, где она заселилась в жилье от «Ковчега».