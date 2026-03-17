EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зуб вырос в носу у подростка в Москве

2 минуты чтения 14:38 | Обновлено: 14:39

Врачи Филатовской больницы в Москве столкнулись с крайне редкой патологией и успешно прооперировали страдавшего от нее подростка. Как выяснилось у пациента в носу вырос зуб, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на столичный департамент здравоохранения.

По словам хирурга-оториноларинголога Вугара Достиева, 15-летний москвич обратился к медикам с жалобами на асимметрию лица и заложенность носа. В результате проведенного осмотра выяснилось, что в гайморовой пазухе пациента находится сформированный зуб.

Родителям мальчика предложили операцию по удалению зуба через нос, однако те обратились за вторым мнением в Филатовскую больницу.

«Московские врачи провели углубленное обследование и собрали консилиум с участием врачей-оториноларингологов и челюстно-лицевым хирургом, так как возникло подозрение, что дело здесь в нарушении формирования зубной ткани», — рассказали в московском депздраве.

По итогам консилиума было решено провести операцию по Колдуэлу Люку, то есть, обеспечить доступ через верхнюю десну, чтобы вернуть пациенту возможность нормально дышать. В ходе процедуры врачи обнаружили в гайморовой пазухе новообразование, внутри которого и находился зуб.

«Новообразование отправили на исследование и выяснили, что это тератома — эмбрионально-клеточное новообразование, внутри которого могут находиться элементы тканей, несвойственные этому участку тела: волосы, ногти, мышечные волокна, кости или зубы», — пояснили в департаменте здравоохранения.

В свою очередь, Достиев отметил, что тератомы очень редко располагаются в зоне лица. При этом ни КТ, ни рентген новообразование не показали, так как оно занимало фактически всю левую полость носа.

Он также добавил, что тератома оказалась доброкачественной, а после ее удаления подростка выписали с хорошим самочувствием — заложенность носа полностью исчезла, а асимметрия лица постепенно исправляется.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

