Жизненно важный препарат начал исчезать из российских аптек

В начале марта из российских аптек начал пропадать «Зифлукорт» — это препарат, необходимый людям с заболеваниями надпочечников. За первые две недели месяца его продажи сократились почти в два раза, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, лекарство, входящее в перечень жизненно необходимых препаратов (ЖНВЛП), оказалось недоступным во многих крупных аптечных сетях, включая «Риглу», «36,6», «Апрель» и «Горздрав». В самих компаниях перебои с поставками подтвердили.

Производитель препарата, компания «Фармасинтез», сообщил, что новые партии «Зифлукорта» были введены в гражданский оборот второго марта. Однако, как утверждают в компании, до аптек лекарство доходит с задержкой из-за роста спроса и необходимости распределения по регионам.

В Росздравнадзоре заявили, что дефицита как такового нет. На складах находится около 73 тысяч упаковок препарата, и в ближайшее время они должны поступить в аптеки. В Минздраве также отметили, что не получали уведомлений о прекращении производства или поставок «Зифлукорта».

Тем не менее пациенты уже сталкиваются с проблемами при покупке, пишет «Коммерсантъ». Препарат необходим для постоянной терапии людям с болезнью Аддисона, адреногенитальным синдромом и другими нарушениями. В ряде случаев его нужно принимать пожизненно.

Альтернатив у «Зифлукорта» немного. Единственный аналог — польский «Кортинефф» — встречается в продаже значительно реже и стоит в разы дороже, от 3,8 тысячи рублей против примерно 350 рублей за российский препарат.

Опрошенные изданием эксперты связывают перебои не только с логистикой, но и с особенностями регулирования цен. «Зифлукорт» входит в перечень ЖНВЛП, и его стоимость ограничена государством. По словам специалистов фармрынка, установленная цена может быть слишком низкой для производителя, особенно с учетом роста себестоимости, логистических затрат и валютных факторов.

Похожая ситуация уже возникала с «Зифлукортом» в 2024 году. Тогда обсуждение его предельной цены сопровождалось рисками дефицита. Сейчас регуляторы не фиксируют подобных сигналов, однако на практике препарат уже начал исчезать из аптек.