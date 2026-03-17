EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Жизненно важный препарат начал исчезать из российских аптек

2 минуты чтения 13:05

В начале марта из российских аптек начал пропадать «Зифлукорт» — это препарат, необходимый людям с заболеваниями надпочечников. За первые две недели месяца его продажи сократились почти в два раза, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, лекарство, входящее в перечень жизненно необходимых препаратов (ЖНВЛП), оказалось недоступным во многих крупных аптечных сетях, включая «Риглу», «36,6», «Апрель» и «Горздрав». В самих компаниях перебои с поставками подтвердили.

Производитель препарата, компания «Фармасинтез», сообщил, что новые партии «Зифлукорта» были введены в гражданский оборот второго марта. Однако, как утверждают в компании, до аптек лекарство доходит с задержкой из-за роста спроса и необходимости распределения по регионам.

В Росздравнадзоре заявили, что дефицита как такового нет. На складах находится около 73 тысяч упаковок препарата, и в ближайшее время они должны поступить в аптеки. В Минздраве также отметили, что не получали уведомлений о прекращении производства или поставок «Зифлукорта».

Тем не менее пациенты уже сталкиваются с проблемами при покупке, пишет «Коммерсантъ». Препарат необходим для постоянной терапии людям с болезнью Аддисона, адреногенитальным синдромом и другими нарушениями. В ряде случаев его нужно принимать пожизненно.

Альтернатив у «Зифлукорта» немного. Единственный аналог — польский «Кортинефф» — встречается в продаже значительно реже и стоит в разы дороже, от 3,8 тысячи рублей против примерно 350 рублей за российский препарат.

Опрошенные изданием эксперты связывают перебои не только с логистикой, но и с особенностями регулирования цен. «Зифлукорт» входит в перечень ЖНВЛП, и его стоимость ограничена государством. По словам специалистов фармрынка, установленная цена может быть слишком низкой для производителя, особенно с учетом роста себестоимости, логистических затрат и валютных факторов.

Похожая ситуация уже возникала с «Зифлукортом» в 2024 году. Тогда обсуждение его предельной цены сопровождалось рисками дефицита. Сейчас регуляторы не фиксируют подобных сигналов, однако на практике препарат уже начал исчезать из аптек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

