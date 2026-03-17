Жители Коми устроили стихийный митинг из-за долгов по зарплате

Работники Жешартского лесопромышленного комбината в республике Коми устроили стихийный митинг на территории предприятия. Они потребовали выплатить долги по зарплате за три месяца, вернуть рабочие места и национализировать предприятие, сообщает телеграм-канал «Новая республика».
После акции часть протестующих зашла в административное здание, требуя объяснений от руководства. По словам протестующих, финансовый директор отказалась общаться с сотрудниками, заявив: «Вы здесь больше не работаете». А после этого закрылась в кабинете.
По информации издания «7х7 — Горизонтальная Россия», проблемы на комбинате начались в 2025 году. Весной предприятие приостанавливало работу ряда цехов из-за санкций и нехватки сырья, после чего начались задержки зарплат. В августе комбинат выкупил бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Салаев, однако ситуация продолжила ухудшаться. Объемы производства снижались, начались сокращения, а к концу года предприятие фактически прекратило работу.
В октябре 2025 года Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплат. Тогда задолженность перед сотрудниками превышала 116 миллионов рублей. С инициативой национализации предприятия ранее выступал депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов. По его словам, в поддержку этой меры удалось собрать более четырех тысяч подписей.
По данным местных СМИ, производство на комбинате сейчас фактически остановлено, а часть оборудования начали демонтировать. На фоне долгов и сокращений сотрудники предприятия вышли на протест, требуя вмешательства властей.