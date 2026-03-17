Экономика

Российский бизнес обвинили в «зарплатном сговоре»

2 минуты чтения 10:10

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова попросила главу Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского проверить российские компании на предмет «зарплатного сговора». Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст обращения.

В нем Лантратова ссылается на недавний материал РБК, в котором говорится, что представители российского бизнеса заключают между собой неофициальные договоренности, чтобы не переманивать ценных специалистов у конкурентов и сдерживать таким образом рост зарплат. Лантратова заявила, что это «крайне тревожная практика».

«По существу, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленном не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан», — написала депутат в обращении.

По ее мнению, такая практика может привести к искажению механизмов, формирующих зарплату, ухудшить положение россиян и сделать такие соглашения выгодными их сторонам в ущерб правам наемных сотрудников.

«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны», — отметила Лантратова.

Ранее она во время круглого стола в Госдуме заявила, что детские игрушки стали средством гибридной войны и «отрывают детей от любви к родине». Депутат предложила «воссоздать институт игрушек», который должен заниматься как их разработкой, так и психологической оценкой.

