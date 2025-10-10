EN
В Госдуме предложили бороться с «синими чудовищами»

2 минуты чтения 07:44

Депутаты Государственной думы предложили ввести психологическую и педагогическую оценку продаваемых в России игрушек, передает РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова во время круглого стола заявила, что игрушки становятся инструментом гибридной войны и «отрывают детей от любви к родине».

Монстры Labubu свели с ума весь мир
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Россияне тратят на них миллионы рублей. Что это такое и откуда они взялись?
Интернет и мемы9 минут чтения

Лантратова считает, что в России нужно «воссоздать институт игрушек», который будет заниматься как их разработкой, так и психологической оценкой. Депутат заявила, что территорию для такого института якобы уже готовы выделить в Сергиевом Посаде.

Корреспондент РБК отмечает, что участники круглого стола во время разговора об игрушках практически не упоминали их конкретные названия. Например, депутат Татьяна Буцкая говорила о «синих чудовищах» и «чудовищах с улыбками», а заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Максим Залазаев рассказал о «зайце со злобной улыбкой».

Буцкая заявила, что сознательно избегает реальных наименований, чтобы не рекламировать эти игрушки. Она предложила бороться с деструктивными игрушками и убрать с прилавков детских магазинов «гробики» и «головы, которые выскакивают из унитаза».

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

Залазаев обвинил импортеров игрушек в некорректной маркировке продукции. По его словам, они вместе с производителями оформляют документацию так, чтобы на игрушки не распространялось действие регламента о безопасности таких изделий. «Всем известного зайца со злобной улыбкой», по словам Залазаева, завозят в качестве статуэтки или брелока.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила «защищаться или готовить качественный ответ на новый вызов» — она считает, что государство должно стимулировать отечественных производителей игрушек и помогать экспортировать за границу «образы России» и «образы победы».

По данным РБК, речь на круглом столе прежде всего шла о продукции компаний Mattel — куклах Enchantimals и Monster High. Компания ушла из России, ее игрушки попадают в страну через параллельный импорт.

