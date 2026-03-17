Общество

Оставшийся без присмотра двухлетний ребенок проткнул себе глаз ножом

2 минуты чтения 09:03

Ребенок из города Арсеньев Приморского края получил тяжелую травму — он проткнул свой глаз ножом, когда остался без присмотра взрослых. Врачи пока не могут назвать примерные сроки восстановления, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на офтальмолога местной больницы.

По данным журналистов, мальчику всего 2,5 года. Лезвие ножа не только повредило глаз, но и затронуло глубокие структуры органа. Врачи провели экстренную операцию продолжительностью 3,5 часа, однако пока неизвестно, сможет ли ребенок полноценно видеть поврежденным глазом в будущем.

«Травма тяжелая. Сейчас ребенок получает противовоспалительное лечение, впереди длительное восстановление. О сроках выписки говорить рано», — рассказала изданию офтальмолог-хирург краевой клинической больницы № 2 Людмила Храменкова.

Сейчас ребенка готовят к следующим этапам лечения, скоро ему предстоит еще одна операция. Ее проведут в центре «Микрохирургия глаза» в Хабаровске. РИА «Новости» обратились с просьбой о комментарии в региональное министерство здравоохранения.

Чиновники ответили, что ребенок поступил в больницу с проникающим роговично-склеральным ранением правого глаза. Из-за травмы у мальчика начались выпадения внутренних оболочек органа. Врачи во время операции собирали травмированный глаз «по частям».

Ранее Миздрав Московской области рассказал об инциденте с участием четырехлетнего мальчика. Он вонзил вилку себе в щеку — ребенок торопился «поскорее сесть за стол», побежал на кухню и споткнулся.

При падении ребенок держал вилку в руках — ее острые зубцы проткнули кожу и глубоко вошли в околоушно-жевательную область. Мама и бабушка ребенка присутствовали при инциденте и сразу вызвали бригаду скорой помощи. Врачи детского научно-клинического центр имени Л.М. Рошаля провели операцию, извлекли вилку и ушили травмированные ткани.

