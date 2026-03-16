EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Четырехлетний ребенок вонзил вилку себе в щеку в Подмосковье

2 минуты чтения 17:02

В Подмосковье врачи детского научно-клинического центр имени Л.М. Рошаля спасли четырехлетнего мальчика, который проткнул себе лицо вилкой, рассказали в Минздраве Московской области.

В ведомстве рассказали, что ребенок хотел «поскорее сесть за стол», поэтому бежал на кухню с вилкой в руках и споткнулся. «При падении острые зубцы пробили кожу и глубоко вошли в околоушно-жевательную область. Испуганные мама и бабушка, которые стали свидетелями происшествия, незамедлительно вызвали скорую», — говорится в сообщении.

Скорая помощь привезла ребенка в подмосковный центр имени Рошаля, где врачи экстренно провели необходимые обследования, после чего мальчика увезли на операцию. Хирурги обработали травмированный участок, аккуратно извлекли вилку и ушили травмированные ткани.

«В данном случае мальчику очень повезло — в этой области расположены околоушная слюнная железа и проходят ветви лицевого нерва. Повреждение этих структур могло  повлечь за собой значительно более серьезные последствия, включая стойкие функциональные нарушения. Операция прошла успешно и без осложнений», — отметила челюстно-лицевой хирург Анна Алексиадис.

После операции ребенок быстро пошел на поправку и уже на второй день его выписали, добавили в региональном Минздраве. Там отметили, что швы заживут и никаких следов не останется.

Как сообщалось ранее, врачи из отделения оториноларингологии и хирургии головы Центральной больницы при Даляньском университете в Китае извлекли из горла 46-летнего пациента по фамилии Ван 12-сантиметровую металлическую палочку для еды.

Мужчина ходил с инородным предметов восемь лет, а ко врачам обратился с жалобами на внезапную боль в шее и невыносимое ощущение инородного тела в горле.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

