Путин помиловал 23 женщины

2 минуты чтения 13:15 | Обновлено: 13:38

Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает «Коммерсант».

По его словам, среди помилованных — женщины, у которых есть дети, родственницы участников войны в Украине «и так далее». Указ закрытый, так как в нем есть персональные данные помилованных, добавил Фадеев.

Главе путинского СПЧ сообщили об указе в записке, переданной ему во время заседания рабочей группы по образованию. После этого он вышел к журналистам и сообщил о помиловании осужденных женщин.

«Хотелось бы больше, наверное, но, тем не менее, это не мало, потому что помилование происходит практически всегда индивидуально», — сказал Фадеев.

В конце декабря 2025 года член СПЧ Ева Меркачева попросила Путина провести новогоднюю амнистию людей с инвалидностью, а также женщин, у которых есть дети. Также правозащитница предложила президенту помиловать россиян, совершивших нетяжкие преступления, по которым максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы.

В декабре 2024 года Путин помиловал четырех женщин из Курской области, приговоренных к условным срокам за преступления небольшой или средней степени тяжести. У всех четырех были несовершеннолетние дети, одна из женщин также имела инвалидность I группы.

Последняя в России масштабная амнистия прошла в 2015 году по случаю 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда государство помиловало 231 538 россиян: из тюрем и СИЗО вышли 42 288 человек, а 189 236 — из СИЗО.

Спустя десять лет, в марте 2025 года, в Госдуму внесли проект новой амнистии, приуроченной к 80-й годовщине Победы. Однако позже представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что подобная инициатива не обсуждается.

