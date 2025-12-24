EN
Путину передали список для помилования на Новый год

2 минуты чтения 20:24

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева передала Владимиру Путину список осужденных россиян. Их предлагается помиловать по случаю праздника Нового года, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

В первую очередь Меркачева предложила помиловать людей с инвалидностью, привлеченных к ответственности за ненасильственные преступления. Также возможную амнистию предлагается расширить на женщин, у которых есть дети.

Вместе с ними СПЧ предлагает помиловать россиян, совершивших нетяжкие преступления, по которым максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы. К таким статьям относятся, например, кража без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 158 УК — до двух лет лишения свободы) и организация занятия проституцией (ст. 241 ч. 1 УК — до пяти лет лишения свободы).

«Я не думаю, что это сейчас в спешке произойдет до Нового года. Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика», — добавил Фадеев в разговоре с журналистами.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

На предложение Меркачевой Путин отреагировал словами: «Хорошо. Обязательно посмотрю».

Последний раз в России амнистировали заключенных в 2015 году по случаю 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда государство помиловало 231 538 россиян: из тюрем и СИЗО вышли 42 288 человек, а 189 236 — из СИЗО.

Спустя десять лет, в марте 2025 года, в Госдуму внесли проект новой амнистии, приуроченной к 80-й годовщине Победы. Однако позже представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что подобная инициатива не обсуждается.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
