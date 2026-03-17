Лингвисты объяснили ненависть к некоторым именам

Участники подкаста «Потом.cоm» на ютуб-канале «НаучДок», Никита Рудаков, Игорь Исаев и Федор Успенский, обсудили феномен имени и рассказали, почему самыми ненавистными именами россияне считают Никиту и Настю.

По словам Рудакова, именно эти имена получают негативную оценку в нынешнем рунете. Успенский предположил, что такой тренд связан с «резко возросшей частотностью» этих имен. Исаев добавил, что обычно такая ненависть исходит от поколения, родившегося в начале нулевых.

«Огромное количество появилось имен восточноевропейских, для нас немножко экзотических. Условно, Ангелина с очень простой фамилией, например, Уткина. Появилось огромное количество имен, где первая именная часть — какое-то эдакое имя при очень простой, структурно и этимологически, фамилии, как правило, от названия животных», — рассказал лингвист.

Реально сложный тест про «Оскар» Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты Интернет и мемы 2 минуты чтения

Рудаков продолжил, что еще одним доводом в пользу нелюбви к имени Никита является то, как звучит отчество. «Говорят, что, когда ты родишь дочку, ты сразу родишь бабушку. Что такое Елизавета Никитична, это сразу 70 лет», — сказал ведущий подкаста.

Успенский, в свою очередь, отметил, что его в целом радует «первичный интерес к ономастике вообще» (ономастика — раздел языкознания, изучающий имена собственные — Прим. «Холода»). «[Это] некий зародыш лингвистического внимания к своим ассоциациям, к своим вкусовым предпочтениям. Вот только это, пожалуй, во всей этой истории приятно. А то, что имена у каждого вызывают свой поток ассоциаций, — это довольно естественно», — отметил Успенский.

В феврале этого года был опубликован рейтинг самых популярных имен, которые россияне давали своим детям. Так, лидерами женского рейтинга стали София, Ева, Анна, Мария и Варвара — последнее имя вытеснило из топ-5 Викторию. Среди мужских имен самыми популярными оказались Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей.