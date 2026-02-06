Названы самые популярные имена для детей в России

Рейтинг самых популярных женских имен для новорожденных в России в 2025 году обновился — в него вошло имя Варвара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Социальный фонд России.

В Соцфонде уточнили, что Варвара заняла пятое место, вытеснив из топ-5 имя Виктория. Остальные позиции в рейтинге женских имен по сравнению с 2024 годом остались без изменений. Чаще всего в 2025 году девочкам давали имена София (3,6%), Ева (3,15%), Анна (3,01%), Мария (2,62%) и Варвара (2,62%).

Незначительные изменения произошли и в рейтинге самых популярных мужских имен. Пятую строчку заняло имя Тимофей, сменив Максима, тогда как первые четыре позиции остались прежними. Среди мальчиков наиболее распространенными именами в 2025 году стали Михаил (4,03%), Александр (3,56%), Артем (3,11%), Матвей (2,68%) и Тимофей (2,43%).

Ранее в «Национальной лотерее» также составили список имен, обладатели которых чаще всего выигрывали в розыгрышах в 2024 году. Как выяснилось, среди мужчин чаще всего крупные призы доставались участникам с именем Александр, а среди женщин — Елена. При этом среди получателей самых значительных выигрышей наиболее часто встречались Александры и Татьяны.

В число самых «везучих» мужских имен также вошли Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий, Владимир, Евгений, Максим, Николай и Олег. Среди женщин наиболее часто выигрывали Татьяны, Натальи, Ольги, Ирины, Светланы, Екатерины, Анастасии, Юлии и Анны.