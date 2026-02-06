EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые популярные имена для детей в России

2 минуты чтения 14:17 | Обновлено: 14:18

Рейтинг самых популярных женских имен для новорожденных в России в 2025 году обновился — в него вошло имя Варвара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Социальный фонд России.

В Соцфонде уточнили, что Варвара заняла пятое место, вытеснив из топ-5 имя Виктория. Остальные позиции в рейтинге женских имен по сравнению с 2024 годом остались без изменений. Чаще всего в 2025 году девочкам давали имена София (3,6%), Ева (3,15%), Анна (3,01%), Мария (2,62%) и Варвара (2,62%).

Незначительные изменения произошли и в рейтинге самых популярных мужских имен. Пятую строчку заняло имя Тимофей, сменив Максима, тогда как первые четыре позиции остались прежними. Среди мальчиков наиболее распространенными именами в 2025 году стали Михаил (4,03%), Александр (3,56%), Артем (3,11%), Матвей (2,68%) и Тимофей (2,43%).

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

Ранее в «Национальной лотерее» также составили список имен, обладатели которых чаще всего выигрывали в розыгрышах в 2024 году. Как выяснилось, среди мужчин чаще всего крупные призы доставались участникам с именем Александр, а среди женщин — Елена. При этом среди получателей самых значительных выигрышей наиболее часто встречались Александры и Татьяны.

В число самых «везучих» мужских имен также вошли Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий, Владимир, Евгений, Максим, Николай и Олег. Среди женщин наиболее часто выигрывали Татьяны, Натальи, Ольги, Ирины, Светланы, Екатерины, Анастасии, Юлии и Анны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»