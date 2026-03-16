EN
EN
Рассылка
Экономика

Банки дали прогноз о курсе рубля

2 минуты чтения 08:34 | Обновлено: 10:01

Большинство крупных российских банков не ожидают резкого падения курса рубля в 2026 году. В то, что в следующие месяцы доллар будет стоить больше 100 рублей, верят лишь 3% из них. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР и группы компаний «Б1».

В исследовании приняли участие финансовые директора 32 банков страны, на них приходится 80% активов всей системы. Названия банков не раскрываются, известно лишь, что среди респондентов были шесть из 10 крупнейших банков по размеру активов.

Большинство респондентов ожидают, что курс рубля в текущем году будет находиться в диапазоне 80-100 рублей за доллар — этот вариант выбрали 84% респондентов. Лишь 9% считают, что стоимость доллара упадет ниже 80 рублей. 56% считают, что курс рубля закрепится внутри диапазона 80-90 рублей за доллар.

РБК отмечает, что аналогичное исследование проводилось и в прошлом году. Оценки представителей банков тогда значительно разошлись с действительностью. Так, 62% респондентов считали, что в 2025 году рубль упадет, а доллар будет стоить 100-105 рублей. Однако тогда рубль показал 30-летний рекорд по укреплению, добравшись до отметки в 76 рублей за доллар — курс российской валюты в 2025 году вырос на 23%.

Тогда аналитики называли этот показатель аномальным. Они отмечали, что сильный рубль вызвал серию макроэкономических дисбалансов в стране. Так, укрепление российской валюты снизило выручку экспортеров, а также повысило вероятность дефолтов и банкротств бизнесов. Рост издержек в долларовом эквиваленте, по их мнению, начал «убивать» конкурентные преимущества российских производителей.

При этом, как отмечает РБК, еще в конце 2025 года аналитики ожидали укрепления доллара до отметки в 100 рублей за одну единицу уже во второй половине 2026 года. Сейчас они изменили свой прогноз и считают, что среднегодовой курс составит 84 рубля за доллар.

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали