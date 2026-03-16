Банки дали прогноз о курсе рубля

Большинство крупных российских банков не ожидают резкого падения курса рубля в 2026 году. В то, что в следующие месяцы доллар будет стоить больше 100 рублей, верят лишь 3% из них. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР и группы компаний «Б1».

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

В исследовании приняли участие финансовые директора 32 банков страны, на них приходится 80% активов всей системы. Названия банков не раскрываются, известно лишь, что среди респондентов были шесть из 10 крупнейших банков по размеру активов.

Большинство респондентов ожидают, что курс рубля в текущем году будет находиться в диапазоне 80-100 рублей за доллар — этот вариант выбрали 84% респондентов. Лишь 9% считают, что стоимость доллара упадет ниже 80 рублей. 56% считают, что курс рубля закрепится внутри диапазона 80-90 рублей за доллар.

РБК отмечает, что аналогичное исследование проводилось и в прошлом году. Оценки представителей банков тогда значительно разошлись с действительностью. Так, 62% респондентов считали, что в 2025 году рубль упадет, а доллар будет стоить 100-105 рублей. Однако тогда рубль показал 30-летний рекорд по укреплению, добравшись до отметки в 76 рублей за доллар — курс российской валюты в 2025 году вырос на 23%.

Тогда аналитики называли этот показатель аномальным. Они отмечали, что сильный рубль вызвал серию макроэкономических дисбалансов в стране. Так, укрепление российской валюты снизило выручку экспортеров, а также повысило вероятность дефолтов и банкротств бизнесов. Рост издержек в долларовом эквиваленте, по их мнению, начал «убивать» конкурентные преимущества российских производителей.

При этом, как отмечает РБК, еще в конце 2025 года аналитики ожидали укрепления доллара до отметки в 100 рублей за одну единицу уже во второй половине 2026 года. Сейчас они изменили свой прогноз и считают, что среднегодовой курс составит 84 рубля за доллар.