МТС начал списывать деньги за VPN

2 минуты чтения 16:37

Российский оператор МТС начал списывать дополнительные средства с пользователей за использование VPN. Об этом сообщила «Новая газета».

На сайте оператора 14 марта журналисты обнаружили сообщение, в котором МТС признался, что будет взимать плату за трафик при включенном VPN по тарифу 80 — 87 рублей в сутки.

Как пояснили в компании, зашифрованное соединение попадает в категорию трафика через файлообменные сети, который исключен из основного пакета всех версий тарифов и оплачивается отдельно. Также под это понятие попадает обмен файлами через торренты, трафик «некоторых игр» и «некоторых P2P-сервисов».

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

«Стоимость — от 80 до 87 ₽ в день с лимитом 5 Gb в сутки. Плата списывается только в дни, когда вы пользуетесь сервисом», — говорилось в сообщении МТС. Абонентам предложили самим заблокировать себе услугу файлообменных сетей. С действующим запретом VPN не работает, подтвердили российские пользователи.

Эта новость вызвала большой резонанс, после чего МТС удалил из сообщения на своем сайте упоминание «частных виртуальных сетей», обратила внимание «Новая газета».

Также сообщение с официального аккаунта поддержки МТС с комментариями по поводу произошедшего обнаружили в чате сервиса Hynet: «Мы не списываем плату за использование VPN. Это может произойти за файлообменные сети. Под ним понимается передача данных с использованием протокола P2P. Это могут быть как торренты, так и, например, использование звонков в популярных мессенджерах: Telegram, Viber».

Также в МТС заявили, что: не отслеживают конкретные сайты и приложения, но система автоматически идентифицирует использование P2P-протоколов. После ответа оператора у пользователей появились дополнительные вопросы.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

Так, один из участников диалога решил уточнить, как МТС отделяет P2P-трафик от зашифрованного трафика, если не отслеживает конкретные сайты и приложения. На этот и другие вопросы оператор не ответил.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали