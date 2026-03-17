МТС начал списывать деньги за VPN

Российский оператор МТС начал списывать дополнительные средства с пользователей за использование VPN. Об этом сообщила «Новая газета».

На сайте оператора 14 марта журналисты обнаружили сообщение, в котором МТС признался, что будет взимать плату за трафик при включенном VPN по тарифу 80 — 87 рублей в сутки.

Как пояснили в компании, зашифрованное соединение попадает в категорию трафика через файлообменные сети, который исключен из основного пакета всех версий тарифов и оплачивается отдельно. Также под это понятие попадает обмен файлами через торренты, трафик «некоторых игр» и «некоторых P2P-сервисов».

«Стоимость — от 80 до 87 ₽ в день с лимитом 5 Gb в сутки. Плата списывается только в дни, когда вы пользуетесь сервисом», — говорилось в сообщении МТС. Абонентам предложили самим заблокировать себе услугу файлообменных сетей. С действующим запретом VPN не работает, подтвердили российские пользователи.

Эта новость вызвала большой резонанс, после чего МТС удалил из сообщения на своем сайте упоминание «частных виртуальных сетей», обратила внимание «Новая газета».

Также сообщение с официального аккаунта поддержки МТС с комментариями по поводу произошедшего обнаружили в чате сервиса Hynet: «Мы не списываем плату за использование VPN. Это может произойти за файлообменные сети. Под ним понимается передача данных с использованием протокола P2P. Это могут быть как торренты, так и, например, использование звонков в популярных мессенджерах: Telegram, Viber».

Также в МТС заявили, что: не отслеживают конкретные сайты и приложения, но система автоматически идентифицирует использование P2P-протоколов. После ответа оператора у пользователей появились дополнительные вопросы.

Так, один из участников диалога решил уточнить, как МТС отделяет P2P-трафик от зашифрованного трафика, если не отслеживает конкретные сайты и приложения. На этот и другие вопросы оператор не ответил.