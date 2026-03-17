EN
Рассылка
СМИ: чиновники начали покупать отдельные телефоны для установки Max

2 минуты чтения 10:52 | Обновлено: 11:13

Российские чиновники не доверяют госмессенджеру Max и покупают для его установки «чистые» устройства и SIM-карты, пишет Faridaily со ссылкой на анонимные источники в органах власти и государственных компаниях.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
«Все считают, что если ты установил себе на телефон Max, то это все равно что ты отнес его в ФСБ», — рассказал изданию источник, близкий к правительству страны. Даже регистрирующиеся в Max со своего обычного номера телефона предпочитают приобрести для установки мессенджера отдельный телефон.

При этом самые осторожные чиновники все же не синхронизируют свои контакты с личных телефонов с устройствами, приобретенными специально для Max, «максофонами». Такие телефоны они используют исключительно для рабочего общения с коллегами.

Журналисты попросили топ-менеджера одного из государственных банков рассказать о том, зачем он зарегистрировался в Max. Собеседник отметил, что находится в Дубае — мессенджер необходим ему для того, чтобы созваниваться с коллегами из Москвы. «Вернусь — удалю нахрен», — заявил источник.

Собеседник из неназванного федерального ведомства рассказал, что продолжает общаться с начальником и командой в Telegram. Он также отметил, что в чиновники продолжают надеяться, что ситуация с блокировкой мессенджера в России «рассосется сама». Также они верят, что основатель Telegram Павел Дуров сможет «что-то придумать» для обхода ограничений.

Многие чиновники имели два телефона и до начала кампании по принуждению к установке Max, отмечает Faridaily. Тогда они устанавливали в запасное устройство SIM-карту с выданным на работе «прямым» номером. Однако сейчас покупки дополнительных телефонов среди чиновников стали популярнее.

Ранее использовать схему с покупкой отдельного телефона для Max начали и обычные россияне — они подняли спрос на недорогие смартфоны с большим объемом памяти. Некоторые компании, продающие телефоны, даже создали отдельную категорию — «лучшие бюджетные смартфоны для установки Max». В ней представлены и устройства, стоимость которых не превышает 10 тысяч рублей.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали