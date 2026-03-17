СМИ: чиновники начали покупать отдельные телефоны для установки Max

Российские чиновники не доверяют госмессенджеру Max и покупают для его установки «чистые» устройства и SIM-карты, пишет Faridaily со ссылкой на анонимные источники в органах власти и государственных компаниях.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

«Все считают, что если ты установил себе на телефон Max, то это все равно что ты отнес его в ФСБ», — рассказал изданию источник, близкий к правительству страны. Даже регистрирующиеся в Max со своего обычного номера телефона предпочитают приобрести для установки мессенджера отдельный телефон.

При этом самые осторожные чиновники все же не синхронизируют свои контакты с личных телефонов с устройствами, приобретенными специально для Max, «максофонами». Такие телефоны они используют исключительно для рабочего общения с коллегами.

Журналисты попросили топ-менеджера одного из государственных банков рассказать о том, зачем он зарегистрировался в Max. Собеседник отметил, что находится в Дубае — мессенджер необходим ему для того, чтобы созваниваться с коллегами из Москвы. «Вернусь — удалю нахрен», — заявил источник.

Собеседник из неназванного федерального ведомства рассказал, что продолжает общаться с начальником и командой в Telegram. Он также отметил, что в чиновники продолжают надеяться, что ситуация с блокировкой мессенджера в России «рассосется сама». Также они верят, что основатель Telegram Павел Дуров сможет «что-то придумать» для обхода ограничений.

Многие чиновники имели два телефона и до начала кампании по принуждению к установке Max, отмечает Faridaily. Тогда они устанавливали в запасное устройство SIM-карту с выданным на работе «прямым» номером. Однако сейчас покупки дополнительных телефонов среди чиновников стали популярнее.

Ранее использовать схему с покупкой отдельного телефона для Max начали и обычные россияне — они подняли спрос на недорогие смартфоны с большим объемом памяти. Некоторые компании, продающие телефоны, даже создали отдельную категорию — «лучшие бюджетные смартфоны для установки Max». В ней представлены и устройства, стоимость которых не превышает 10 тысяч рублей.