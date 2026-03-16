СМИ: нефтяные компании предсказали усугубление энергетического кризиса

Руководители крупнейших нефтяных компаний США предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о риске дальнейшего ухудшения энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. На публикацию обратило внимание издание The Bell.

На встречах в Белом доме и в разговорах с министром энергетики Крисом Райтом и министром внутренних дел Дагом Бергамом главы Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips заявили, что перебои в поставках нефти через Ормузский пролив будут продолжать дестабилизировать мировые энергетические рынки.

Глава Exxon Mobil Даррен Вудс предупредил, что цены на нефть могут вырасти еще сильнее, если спекулянты начнут активно скупать сырье. Он также допустил дефицит переработанных нефтепродуктов. Аналогичные опасения, по словам источников, высказали глава Chevron Майк Вирт и руководитель ConocoPhillips Райан Лэнс.

На фоне эскалации американская нефть подорожала с 87 долларов за баррель в среду до 99 долларов к пятнице. Рынок остается нестабильным из-за ситуации вокруг Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Администрация Трампа рассматривает ряд мер для стабилизации цен, включая смягчение санкций против российской нефти, масштабный выпуск стратегических запасов и возможное снятие ограничений на перевозку нефти между американскими портами. Также обсуждается увеличение поставок между Венесуэлой и США.

Министр внутренних дел Даг Бергам заявил, что власти «круглосуточно работают» с энергетическими компаниями для стабилизации рынка. Представитель Минэнерго США Бен Дитдерих добавил, что администрация продолжит принимать меры для минимизации перебоев с поставками.

Тем не менее многие представители отрасли считают, что доступные инструменты не способны полностью остановить кризис. По словам источников The Wall Street Journal, ключевым решением могло бы стать восстановление полноценного судоходства через Ормузский пролив. По оценкам аналитиков, сейчас за его пределами фактически заблокированы поставки объемом около 9–10 миллионов баррелей нефти в сутки.