EN
СМИ: нефтяные компании предсказали усугубление энергетического кризиса

2 минуты чтения 15:57

Руководители крупнейших нефтяных компаний США предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о риске дальнейшего ухудшения энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. На публикацию обратило внимание издание The Bell.

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

На встречах в Белом доме и в разговорах с министром энергетики Крисом Райтом и министром внутренних дел Дагом Бергамом главы Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips заявили, что перебои в поставках нефти через Ормузский пролив будут продолжать дестабилизировать мировые энергетические рынки.

Глава Exxon Mobil Даррен Вудс предупредил, что цены на нефть могут вырасти еще сильнее, если спекулянты начнут активно скупать сырье. Он также допустил дефицит переработанных нефтепродуктов. Аналогичные опасения, по словам источников, высказали глава Chevron Майк Вирт и руководитель ConocoPhillips Райан Лэнс.

На фоне эскалации американская нефть подорожала с 87 долларов за баррель в среду до 99 долларов к пятнице. Рынок остается нестабильным из-за ситуации вокруг Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

Администрация Трампа рассматривает ряд мер для стабилизации цен, включая смягчение санкций против российской нефти, масштабный выпуск стратегических запасов и возможное снятие ограничений на перевозку нефти между американскими портами. Также обсуждается увеличение поставок между Венесуэлой и США.

Министр внутренних дел Даг Бергам заявил, что власти «круглосуточно работают» с энергетическими компаниями для стабилизации рынка. Представитель Минэнерго США Бен Дитдерих добавил, что администрация продолжит принимать меры для минимизации перебоев с поставками.

Тем не менее многие представители отрасли считают, что доступные инструменты не способны полностью остановить кризис. По словам источников The Wall Street Journal, ключевым решением могло бы стать восстановление полноценного судоходства через Ормузский пролив. По оценкам аналитиков, сейчас за его пределами фактически заблокированы поставки объемом около 9–10 миллионов баррелей нефти в сутки.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
