Уроженок Калмыкии задержали в Москве из-за азиатской внешности

В Москве прошел антимигрантский рейд, во время которого силовики задержали уроженок Республики Калмыкия из-за азиатской внешности. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на родственницу задержанных, имя которой не называется.

По ее словам, утром 16 марта, на один из складов популярного российского маркетплейса в районе Сокольников пришли силовики. Они проводили рейд в поисках иностранных граждан, когда задержали Марию и Светлану (имена изменены), рассказала женщина.

Она рассказала, что задержанные переехали в Москву из Элисты более 10 лет назад. Сегодня, по ее словам, они решили выйти на склад ради разовой подработки.

«Они зашли, там были остальные все русские. Мы с тетей Светой были. И забрали нас, потому что мы нерусские», — рассказала задержанная Мария.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации» Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта Мир 20 минут чтения

Она уверена, что ее вместе со Светланой задержали именно «из-за азиатской внешности», так как сотрудников «славянской внешности» оставили работать на складе. Задержанных отвезли в отделение, где опрашивали больше часа. Кроме того, у них забрали паспорта, пишет «Осторожно, новости».

Причину задержания женщинам не объяснили. Отмечается, что сотрудники полиции отпустили их домой, когда убедились, что они являются гражданками России.

Ранее уроженка Республики Бурятия Мария Цыденова обвинила подмосковных полицейских в незаконном задержании, избиении и угрозах по национальному признаку, вплоть до геноцида бурят. По ее словам, в ночь на 8 января она возвращалась домой вместе с дочерью и ее подругами, когда возле подъезда ее внезапно остановили полицейские. Они потребовали от женщины предъявить документы. Та в ответ заявила, что была в гостях и попросила подождать несколько минут, чтобы дочь могла принести из дома паспорт.

Полицейские не дождались. Цыденова утверждает, что они скрутили ей руки, ударили в спину и по голове, после чего отвезли в отделение, где продержали без еды и воды 17 часов.