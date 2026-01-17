Уроженка Бурятии Мария Цыденова обвинила подмосковных полицейских в незаконном задержании, избиении и угрозах по национальному признаку, вплоть до геноцида бурят. Женщину продержали в отделении без воды и еды 17 часов. Об этом сообщили телеканал «Ариг Ус» и телеграм-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в городе Подольск в ночь на 8 января. Цыденова возвращалась домой вместе с дочерью и ее подругами, когда возле подъезда ее внезапно остановили полицейские. Силовики потребовали предъявить документы, однако женщина заявила, что была в гостях и попросила подождать несколько минут, чтобы дочь могла принести из дома паспорт.

Однако, по словам россиянки, полицейские скрутили ей руки, ударили в спину и по голове, после чего отвезли в отделение.

«17 часов ада, я что только там не услышала. Меня оскорбляли, называли “бурятской мразью”, “бурятской подстилкой”. Говорили, что я “сосать должна” и, что пойду сейчас “снег желтый убирать”. Оскорбляли и нашу нацию, мол “ваших бурят на СВО на передке поубивают всех, вас всех на передок надо сдавать. Буряты ваши скоро сгинут. Ваша нация исчезнет”. Я ответила, что буду жаловаться, а мне сказали: “Иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам”», — рассказала Цыденова.

По ее словам, силовики также угрожали проверить на наркотики, однако в итоге отпустили без протокола. «Я пcиxoлoгичecки былa пpocтo yбитa. Я тaк ycтaлa, oчeнь cильнo ycтaлa. Я xoтeлa пить, я xoтeлa кyшaть», — сказала она.

Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее зафиксировали «кpoвoпoдтeк пpaвoгo плeчa, ушибы мягкиx ткaнeй гoлoвы и гpyднoй клeтки cпpaвa». «Я ceйчac ни cпaть нe мoгy, ни кyшaть, ничeгo нe мoгy. Meня тpяceт», — поделилась Цыденова.

Депутат Госдумы Вячеслав Мархаев заявил в своем телеграм-канале, что по факту случившегося направил запросы в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и администрацию Владимира Путина с просьбой привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Многодетную мать, находившуюся с дочерью и ее подругами возле своего дома в Подольске, без всяких оснований задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, где применяли насилие и оскорбляли на национальной почве», — написал Мархаев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что дело находится на контроле МВД и Следственного комитета, куда пострадавшая обратилась с заявлением.