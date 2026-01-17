EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Уроженка Бурятии обвинила подмосковных полицейских в многочасовых пытках без еды и воды

2 минуты чтения 11:23

Уроженка Бурятии Мария Цыденова обвинила подмосковных полицейских в незаконном задержании, избиении и угрозах по национальному признаку, вплоть до геноцида бурят. Женщину продержали в отделении без воды и еды 17 часов. Об этом сообщили телеканал «Ариг Ус» и телеграм-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в городе Подольск в ночь на 8 января. Цыденова возвращалась домой вместе с дочерью и ее подругами, когда возле подъезда ее внезапно остановили полицейские. Силовики потребовали предъявить документы, однако женщина заявила, что была в гостях и попросила подождать несколько минут, чтобы дочь могла принести из дома паспорт.

Однако, по словам россиянки, полицейские скрутили ей руки, ударили в спину и по голове, после чего отвезли в отделение.

«17 часов ада, я что только там не услышала. Меня оскорбляли, называли “бурятской мразью”, “бурятской подстилкой”. Говорили, что я “сосать должна” и, что пойду сейчас “снег желтый убирать”. Оскорбляли и нашу нацию, мол “ваших бурят на СВО на передке поубивают всех, вас всех на передок надо сдавать. Буряты ваши скоро сгинут. Ваша нация исчезнет”. Я ответила, что буду жаловаться, а мне сказали: “Иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам”», — рассказала Цыденова.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
Мир13 минут чтения

По ее словам, силовики также угрожали проверить на наркотики, однако в итоге отпустили без протокола. «Я пcиxoлoгичecки былa пpocтo yбитa. Я тaк ycтaлa, oчeнь cильнo ycтaлa. Я xoтeлa пить, я xoтeлa кyшaть», — сказала она.

Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее зафиксировали «кpoвoпoдтeк пpaвoгo плeчa, ушибы мягкиx ткaнeй гoлoвы и гpyднoй клeтки cпpaвa». «Я ceйчac ни cпaть нe мoгy, ни кyшaть, ничeгo нe мoгy. Meня тpяceт», — поделилась Цыденова.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

Депутат Госдумы Вячеслав Мархаев заявил в своем телеграм-канале, что по факту случившегося направил запросы в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и администрацию Владимира Путина с просьбой привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Многодетную мать, находившуюся с дочерью и ее подругами возле своего дома в Подольске, без всяких оснований задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, где применяли насилие и оскорбляли на национальной почве», — написал Мархаев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что дело находится на контроле МВД и Следственного комитета, куда пострадавшая обратилась с заявлением.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве